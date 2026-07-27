Potrivit Biroului de presă al misiunii diplomatice, ''expulzarea neargumentată în niciun fel a angajatului Ambasadei Federaţiei Ruse nu va rămâne fără răspuns''.

''La 27 iulie, ambasadorul extraordinar şi plenipotenţiar al Federaţiei Ruse în România, Vladimir Lipaev, a fost invitat la MAE al României, unde i-a fost prezentat un protest în legătură cu pretinsa încălcare a spaţiului aerian naţional de către 'vehicule aeriene fără pilot ruseşti' şi i s-a comunicat decizia privind expulzarea unui angajat al Ambasadei. Diplomatul a respins categoric acuzaţiile nefondate la adresa Rusiei, subliniind că este vorba despre o nouă înscenare propagandistică menită să împiedice continuarea loviturilor asupra infrastructurii portuare a Ucrainei de la Marea Neagră şi de pe Dunăre, utilizată de NATO pentru livrarea de încărcături militare şi armament'', arată sursa citată.

Moscova va oferi "răspunsul cuvenit" la expulzarea unui membru al personalului Ambasadei ruse din România, a declarat luni pentru agenţia rusă de presă TASS purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova."Acuzaţiile aduse de români sunt nefondate, iar afirmaţiile lor nu sunt justificate. Aceste măsuri neprietenoase vor primi răspunsul cuvenit", a spus ea.

Rusia respinge acuzațiile privind dronele

Potrivit ambasadei, Vladimir Lipaev a subliniat că ''Rusia nu a trimis niciodată şi nu trimite vehicule aeriene fără pilot de luptă împotriva unor obiective aflate pe teritoriul României, iar toate speculaţiile pe această temă, indiferent din partea cui provin, sunt complet lipsite de orice temei''.

''Şeful misiunii diplomatice a avertizat asupra pericolului unei escaladări suplimentare a confruntării cu Rusia şi al tentativelor de acţiuni transfrontaliere ale apărării antiaeriene române, care ar însemna implicarea directă a României în acţiuni de luptă pe teritoriul Ucrainei'', completează sursa citată.

Ambasadorul Federaţiei Ruse la Bucureşti, Vladimir Lipaev, a fost convocat, luni, la sediul Ministerului Afacerilor Externe, "ca reacţie fermă la violările repetate ale spaţiului aerian al României din perioada 24 - 26 iulie, interval în care Armata Română a doborât trei drone pătrunse neautorizat pe teritoriul naţional".

"Partea română a evidenţiat că Federaţia Rusă poartă responsabilitatea exclusivă pentru toate aceste incidente grave şi pentru deteriorarea mediului regional de securitate", preciza MAE.

În cadrul întrevederii, ambasadorului rus i-a fost înmânată oficial Nota verbală prin care partea română a notificat aplicarea declarării ca inacceptabil a unui membru al misiunii Federaţiei Ruse la Bucureşti, cu obligaţia de a părăsi teritoriul României în decurs de cinci zile.

Potrivit MAE, diplomatului rus i-au fost prezentate fragmente ale dronei distruse pe teritoriul României, componente despre care investigaţiile derulate de Parchet au confirmat oficial că sunt de provenienţă rusească.

"În cadrul întâlnirii a fost exprimat protestul ferm al părţii române faţă de aceste acţiuni ilegale şi iresponsabile şi claritatea atribuirii responsabilităţii. A fost subliniat faptul că este absolut inadmisibil şi intolerabil ca Federaţia Rusă să continue încălcarea spaţiului aerian al României, care reprezintă, în egală măsură, spaţiul aerian al NATO şi al Uniunii Europene", a mai transmis MAE.