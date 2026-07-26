Iniţial presa a relatat că FIGC şi Pirlo ajunseseră la un acord privind un contract valabil până în 2030, după ce principalul favorit, Pep Guardiola, declarase că nu va accepta postul, transmite DPA, potrivit Agerpres.

Relatări din surse precum La Gazzetta dello Sport, Corriere della Sera şi La Repubblica indică acum faptul că numirea lui Pirlo ar putea cădea din cauza legăturilor cu Rusia.

Fostul mare mijlocaş, în vârstă de 47 de ani, este antrenorul echipei United FC Dubai din Emiratele Arabe Unite, deţinută de miliardarul rus Serghei Lomakin.

El este ambasador de brand pentru casa de pariuri rusă Fonbet şi a fost recent la Moscova pentru o sesiune de autografe, o vizită care a stârnit nemulţumire şi dincolo de graniţele Italiei, având în vedere invazia Rusiei în Ucraina.

Gazzetta dello Sport a indicat că noul preşedinte al FIGC, Giovanni Malago, dispune în prezent verificarea diverselor legături de afaceri ale lui Pirlo.

Pirlo a adunat 116 selecţii pentru naţionala Italiei şi a fost un jucător-cheie la cucerirea ultimului titlu mondial al echipei, în 2006. Pe lângă experienţa de la clubul din Dubai, cariera sa de antrenor a mai inclus formaţii Juventus Torino şi Sampdoria, de fiecare dată cu rezultate modeste.

În luna martie, Italia a ratat calificarea la a treia Cupă Mondială consecutivă, ceea ce a dus la demisia fostului selecţioner Gennaro Gattuso.