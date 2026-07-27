Acesta din urmă, căruia i se garantase că va avea ultimul cuvânt în această chestiune, este pregătit să plece, scrie news.ro.

După refuzul lui Pep Guardiola, candidatul care ar fi pus toată lumea de acord, Paolo Maldini, director tehnic al FIGC de două săptămâni, şi mâna sa dreaptă, Leonardo, l-au ales pe Andrea Pirlo pentru a conduce reconstrucţia echipei naţionale, absentă de la Cupa Mondială din 2014.

Cei trei au purtat discuţii, au căzut de acord asupra direcţiei de urmat şi a modului de colaborare, iar Pirlo nu mai avea decât să-şi rezilieze contractul de antrenor al echipei Dubai United pentru a semna cu Italia.

Numai că legăturile fostului mijlocaş internaţional cu Rusia s-au dovedit rapid a fi un obstacol serios.

Începând din octombrie anul trecut, Pirlo este, într-adevăr, "brand ambassador" al Fonbet, o companie rusă de pariuri, iar clasa politică italiană s-a implicat imediat: în contextul războiului din Ucraina, Pirlo şi contractul său cu Rusia nu puteau reprezenta naţionala italiană.

Giovanni Malago, ales luna trecută în funcţia de preşedinte al Federaţiei, s-a gândit câteva ore, duminică, înainte de a lua o decizie şi de a respinge candidatura lui Pirlo.

Andrea Pirlo a confirmat, luni, că nu va prelua funcţia de selecţioner al echipei naţionale a Italiei, într-un mesaj pe Instagram.

''Din respect pentru instituţii, pentru Federaţie şi pentru toi cei implicaţi, am ales să păstrez tăcerea până acum. Totuşi, după ce am aflat aseară că nu mai sunt candidat pentru postul de selecţioner al naţionalei Italiei, simt că este de datoria mea să clarific câteva aspecte", a scris el luni dimineaţă, actualizând o "poveste" pe care actualul antrenor al echipei United FC Dubai o postase în cursul nopţii.

El a adăugat: "În ultimele zile, am urmărit cu mare amărăciune dezbaterea legată de numele meu şi de posibilitatea de a prelua rolul de selecţioner al echipei naţionale a Italiei".

Într-un mesaj postat peste noapte, el şi-a explicat rolul de ambasador al unei companii de pariuri ruseşti, o mişcare pentru care a fost criticat aspru, afirmând că aceasta "nu are nicio semnificaţie politică" şi că "dragostea pentru Italia nu depinde de o poziţie".