Ambasadorul nu a avut o întrevedere cu Oana Țoiu, ci a fost primit de directorul responsabil de spațiul est-european din cadrul ministerului, explică surse din MAE pentru Știrile ProTV.

Aceleași surse au precizat că ministrul Afacerilor Externe nu îl primește deoarece „nu este un motiv de laudă”.

„În cadrul întâlnirii a fost exprimat protestul ferm al părții române față de aceste acțiuni ilegale și iresponsabile și claritatea atribuirii responsabilității.

A fost subliniat faptul că este absolut inadmisibil și intolerabil ca Federația Rusă să continue încălcarea spațiului aerian al României, care reprezintă, în egală măsură, spațiul aerian al NATO și al Uniunii Europene. Partea română a evidențiat că Federația Rusă poartă responsabilitatea exclusivă pentru toate aceste incidente grave și pentru deteriorarea mediului regional de securitate”, a transmis Ministerul de Externe.

În cadrul întrevederii, ambasadorului rus i-a fost înmânată oficial Nota verbală prin care partea română a notificat aplicarea declarării ca inacceptabil a unui membru al misiunii Federației Ruse la București, cu obligația de a părăsi teritoriul României în decurs de 5 zile.

De asemenea MAE l-a chemat la București pentru consultări pe Ambasadorului României în Federația Rusă.

Convocarea ambasadorului rus vine după ce, în weekend, o a treia dronă a fost doborâtă în spațiul aerian al României. Autoritățile de la București au calificat incidentele drept „inadmisibile” și „intolerabile”, iar președintele Nicușor Dan a condamnat încălcările repetate ale spațiului aerian românesc.

Șeful statului a anunțat că România va transmite un protest diplomatic oficial Federației Ruse, în baza concluziilor anchetelor privind dronele doborâte în ultimele zile. Un astfel de demers reprezintă o plângere oficială adresată unui alt stat și presupune solicitarea de explicații și de măsuri pentru prevenirea repetării unor incidente similare, fără a implica ruperea relațiilor diplomatice sau un răspuns militar.

În paralel, autoritățile române au informat și aliații din NATO și Uniunea Europeană cu privire la incidente.

Deși Ministerul Afacerilor Externe anunțase încă de duminică convocarea ambasadorului Federației Ruse, acesta nu s-a prezentat atunci la sediul instituției.

România a distrus trei drone în trei zile

În trei zile consecutive, 24-25-26 iulie, Armata Română a distrus trei drone care au pătruns în spațiul aerian sau în apele teritoriale ale României. Între primul incident, produs vineri la ora 11:02, și cel de-al treilea, de duminică la ora 10:13, au trecut mai puțin de 48 de ore.

Vineri, o dronă a fost doborâtă în spațiul aerian al României de un pilot român aflat la manșa unei aeronave F-16, într-o zonă nelocuită. La ora 11:02, aeronava Forțelor Aeriene Române a angajat ținta și a distrus-o. Potrivit Parchetului General, era vorba despre o dronă de tip Shahed, utilizată de Federația Rusă.

Sâmbătă, o altă dronă a fost doborâtă în spațiul aerian românesc, la aproximativ 10 kilometri vest de localitatea Sfântu Gheorghe, în Delta Dunării. Potrivit președintelui Nicușor Dan, drona a fost neutralizată la ora 08:30 de același echipaj de F-16 care distrusese și drona din ziua precedentă. Ulterior, echipe ale MApN au fost trimise în zona de impact pentru verificări.

Duminică, radarele MApN au detectat o dronă în apropierea spațiului aerian românesc, aceasta intrând în apele teritoriale ale României la ora 10:08. Cinci minute mai târziu, la ora 10:13, aeronava F-16 a Forțelor Aeriene Române a distrus ținta deasupra Mării Negre, în zona Sulina–Chilia, marcând al treilea incident de acest tip în tot atâtea zile.