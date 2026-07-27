Potrivit biroului lui Burnham, vizita subliniază sprijinul ferm al Londrei pentru Ucraina, relatează Reuters, citat de News.ro.

Cei doi lideri se vor întâlni la o bază navală, unde vor vedea cum programele de instruire conduse de Marea Britanie contribuie la consolidarea forţelor armate ucrainene şi la obţinerea de rezultate pe câmpul de luptă, potrivit Downing Street.

„Marea Britanie este alături de Ucraina, umăr la umăr, iar sprijinul nostru rămâne neclintit”, a declarat Burnham într-un comunicat.

Mesajul ferm al noului premier britanic pentru Rusia

„Rusia nu ar trebui să aibă nicio îndoială cu privire la hotărârea noastră şi nu vom renunţa până când nu vom obţine o pace durabilă şi justă pentru Ucraina”, a avertizat noul premier britanic.

În timpul vizitei, Burnham şi Zelenski se vor întâlni cu peste 200 de militari şi marinari ucraineni care au petrecut ultimele trei săptămâni în Marea Britanie participând la exerciţiul „Sea Breeze”, un exerciţiu de securitate maritimă şi de luptă împotriva minelor, conceput pentru a pregăti participanţii pentru viitoare misiuni în Marea Neagră.

De la invazia pe scară largă a Rusiei din 2022, sprijinul total acordat de Marea Britanie Ucrainei a ajuns la 25 de miliarde de lire sterline, incluzând 16 miliarde de lire sterline sub formă de asistenţă militară şi 5,6 miliarde de lire sterline sub formă de sprijin nemilitar, a precizat biroul lui Burnham.

Predecesorul lui Burnham, Keir Starmer, a vizitat Kievul cu câteva zile înainte de a-şi da demisia, la începutul acestei luni, unde a promis 300 de milioane de euro pentru a ajuta la dotarea Ucrainei cu o escadrilă de 16 avioane de vânătoare Gripen de fabricaţie suedeză.