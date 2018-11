Reacția preotului care și-a dat foc: ”O formă de protest împotriva abuzurilor din Biserică”

La ieșirea din secția de Poliție, unde a fost audiat cu privire la incidentul provocat lângă Catedrala Mântuirii Neamului, preotul George Ciulei a explicat de ce a ales tocmai această zi pentru gestul șocant.

George Ciulei a primit un avertisment scris din partea Poliției, pentru încercare de tulburare a liniștii publice, după ce și-a dat foc chiar în timpul slujbei de sfințire. Din fericire, preotul nu a fost rănit, pentru că și-a dat jos imediat geaca cuprinsă de flăcări.

”A fost o formă de protest împotriva abuzurilor existente în Biserică. Am fost judecat de către Arhiepiscopia Tomisului în mod injust, în urma unui accident rutier în care nu am avut vinovăție. Arhiepiscopia Tomisului m-a suspendat. M-am adresat Patriarhiei Române și pentru că am făcut asta, Arhiepiscopia Tomisului a luat altă măsură: depunerea din slujirea clericală”, a spus George Ciulei.

Întrebat de ce a ales tocmai acest moment pentru a face gestul șocant, preotul a răspuns:

”Am parcurs toate căile legale și regulamentare... Dacă stăm să ne gândim, chiar dacă este un moment solemn, niciodată nu ar fi momentul. În accepțiunea dânșilor, niciodată nu trebuie să spui ceva împotriva autorităților bisericești care sunt abuzive, tot timpul trebuie să ai o atitudine de supunere”, a explicat el.

