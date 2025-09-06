Reacția locatarului care s-a trezit pe balcon cu individul care dat foc benzinei la pompă, în Făget. „Nu mi-a venit să cred”

Un gest inconștient putea declanșa iadul în Făget, județul Timiș. Băut bine, un individ de 34 de ani a pornit o pompă dintr-o benzinărie, după care a aprins o brichetă.

Combustibilul a luat foc instantaneu și doar intervenția promptă a angajaților a limitat dezastrul. Unul dintre aceștia are acum arsuri pe mâini. Atenție, urmează informații și imagini care vă pot afecta emoțional.

În imaginile surprinse de o cameră de supraveghere se vede cum individul merge lângă pompă, ia furtunul și după câteva secunde aprinde bricheta. Combustibilul ia foc, iar pe jos cad flăcări. Un angajat vine în fugă, apoi apare un altul care încearcă să-l liniștească pe individ. Cei doi aduc un extinctor de capacitate mare, însă nu le este de folos.

Între timp, din furtunul pompei se scurg flăcări, iar pe jos se întinde un covor de foc. Unul dintre angajați ia un extinctor mai mic, prins de pompă, și începe să stingă focul. Se duce înspre bărbat și i se aprinde și lui haina, totuși continuă să pulverizeze din extinctor.

Aurora Piperea, purtător de cuvânt IPJ Timiș: „S-a stabilit faptul că bărbatul de 34 de ani ar fi consumat o cantitate mare de alcool la terasa stației de combustibil. În timpul incidentului, bărbatul ar fi aruncat combustibil aprins asupra unuia dintre angajați, provocându-i arsuri la nivelul membrelor.”

Individul este din Buzău și se întorcea din Germania cu microbuzul. Potrivit unor surse din anchetă, șoferul l-ar fi lăsat la benzinăria din Făget pentru că devenise recalcitrant. După scandal, s-a refugiat într-un bloc din apropiere, într-un balcon.

Ionuț Cinca, locatar: „S-a urcat aici și de aici a sărit acolo pe geam. I-am zis: «Bă, stai cuminte, nu sări, că nu te omoară nimeni.» A venit și poliția. Nu mi-a venit să cred când am văzut.”

Pericolul a fost uriaș

Autoritățile susțin că pericolul a fost uriaș. A contat foarte mult intervenția rapidă a angajaților benzinăriei.

Raed Arafat: „A fost chiar oprită o tragedie pentru că știm bine ce poate să fie dacă ai un incendiu sau explozie într-o benzinărie. Au avut și prezență de spirit să întrerupă curentul la pompă. Au prevenit să fie o situație mult mai critică.”

Contactați pentru un punct de vedere, reprezentanții companiei care deține benzinăria nu au formulat un punct de vedere până la această oră.

Angajatul rănit este în stare stabilă, dar va avea nevoie de multe zile de îngrijiri medicale. Cel care a provocat incidentul a fost arestat pentru 30 de zile și este acuzat de tentativă de omor calificat, distrugere prin incendiere și tulburarea ordinii și liniștii publice.

