Incident șocant în Făget. Un individ beat a aprins pompa de benzină și a incendiat un angajat al benzinăriei

Un incident șocant a avut loc joi seara, 4 septembrie, într-o stație de carburant din Făget, județul Timiș. Un bărbat de 34 de ani, aflat în stare avansată de ebrietate a incendiat o pompă de combustibil și a atacat cu flacără un angajat.

Evenimentele s-au petrecut în jurul orei 23:41, când bărbatul, după ce a consumat o cantitate mare de alcool la terasa stației de combustibil, a fost la un pas să provoace o tragedie. A luat pistolul de alimentare al uneia dintre pompe, l-a pornit și a aprins combustibilul cu o brichetă, provocând o degajare semnificativă de lichid inflamabil.

Angajații stației au intervenit imediat pentru a stinge focul cu un extinctor, însă situația a escaladat dramatic când atacatorul a aruncat combustibil aprins asupra unuia dintre angajați, provocându-i arsuri la nivelul membrelor.

Alertă generală și intervenție de urgență

Mai mulți martori la incidentul din Făget au sunat la 112, alertând autoritățile despre gravitatea situației. „Polițiștii din Făget au fost sesizați prin SNUAU 112, de către mai multe persoane, cu privire la faptul că o persoană ar fi incendiat pompa de alimentare a stației de carburant din Făget", au transmis oficialii Poliției județene Timiș.

S-a luat singur ostatic

După atacul din benzinărie, bărbatul „a părăsit locul și s-a refugiat într-un bloc ANL din apropiere, unde a spart ușa de acces și a urcat până la etajul 3, amenințând că se va arunca", potrivit sursei citate.

Echipajul de intervenție deplasat la fața locului a reușit, prin dialog, să convingă persoana în cauză să renunțe la gestul extrem. „Aceasta a fost imobilizată, încătușată și condusă la sediul poliției", au precizat reprezentanții poliției.

Sâmbătă, pe numele bărbatului a fost emis mandat de arestare preventivă, acesta fiind cercetat pentru comiterea mai multor infracțiuni grave: distrugere prin incendiere, distrugere, lovire sau alte violențe, tulburarea ordinii și liniștii publice și tentativă la omor calificat.

