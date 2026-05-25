Aşa au fost descoperite cantităţi imense de deşeuri feroase extrase ilegal prin arderi pe câmp.

Razia a început în jurul orei 6:00 dimineața, însă comisarii Gărzii de Mediu monitorizau situația încă de azi noapte.

Atunci au fost observate cum ies de pe câmp două camionete încărcate cu materiale feroase.

De îndată ce au ajuns la șosea, au fost oprite, împreună cu echipaje de la Poliția Rutieră, iar în acele camionete, comisarii Gărzii Naționale de Mediu au descoperit aproximativ 10 tone de cabluri din aluminiu și cupru, în valoare de peste 100.000 euro.

Însă, imaginile din drona care a survolat în aceste zile satul Sintești, de la marginea Capitalei, a descoperit și alte zone în care locuitorii adunau în mod ilegal deșeuri feroase.

De la un alt centru au fost ridicate câteva zeci de tone de material feros. Vorbim în special de profile din aluminiu.

Proprietarul terenului a fost amendat deja cu 45.000 lei.

Toată marfa pe care o are și pe care nu o deține în mod legal este ridicat, dusă la centre REMAT autorizate și valorificate.

Sunt și plângeri penale noi, făcute de comisarii Gărzii de Mediu pentru infracțiuni de mediu, pentru că pe tot spațiul verde din sat și de la marginea satului sunt depozitate gunoaie sau sunt identificate gropi unde au fost arse cabluri, o activitate ilegală ce de multe ori sa lăsat cu creșterea nivelului de poluare din Capitală.