Este vorba despre consilierii prezidențiali Eugen Tomac și Radu Burnete, dar și actualul ministru de Finanțe Alexandru Nazare (PNL).

Viitorul premier nominalizat ar urma să încerce crearea unui guvern care să fie susținut de voturile PSD, PNL, USR și UDMR.

Eugen Tomac este președintele PMP, europarlamentar și consilier prezidențial onorific.

Radu Burnete nu este membru al unui partid politic, este consilier al președintelui Nicușor Dan pentru probleme economice și sociale și a intrat în echipa președintelui numit în 2025.

Alexandru Nazare este ministru interimar al Finanțelor.

În urmă cu câteva zile au avut loc consultări politice între președintele Nicușor Dan și reprezentanții partidelor parlamentare, însă nu a reieșit o majoritate și nici o propunere de premier.

Ca atare, șeful statului a pregătit și variante de premieri tehnocrați, dar a anunțat că va continua seria de consultări până când se va contura o majoritate solidă, pro-occidentală.