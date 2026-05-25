În filmarea făcută de un martor se vede cum mai mulți bărbați se iau la bătaie, iar la un moment dat, unul din ei, un tânăr de 25 de ani, este lovit puternic cu o bucată de lemn.

Potrivit polițiștilor, scandalul a început când un locatar de 32 de ani dintr-un bloc din apropiere ar fi ieșit în stradă, enervat de zgomotul făcut de mai mulți tineri care se jucau cu o minge. Când l-a lovit pe cel de 25 de ani, l-a nimerit și pe alt tânăr.

Amândoi au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale. Agresorul a fost dus la audieri și amendat cu în 10.000 de lei pentru tulburarea ordinii și liniștii publice. Poliția continuă cercetările într-un dosar penal deschis pentru loviri sau alte violențe.