Potrivit datelor Ministerului Familiei, de la începutul războiului, peste o sută de copii au intrat în România însoțiti numai de rude sau de prieteni. Au fost și cazuri, 21 la număr, unde la granițele țării au ajuns copii singuri, care au intrat în sistemul de protecției al țării noastre.

Pe Artiom și pe Marina, muzica îi ajută să uite groaza pe care au trăit-o acasă la ei. Sunt frați și au fugit din Odessa fără părinți, însoțiți de un grup de femei. În centrul de îngrijiri din Sectorul 3 al Capitalei și-au făcut noi prieteni și au primit o chitară și un pian.

Mihaela Ungureanu, director Direcția DGASPC 3: „Era destul de trist și cumva am ajuns la concluzia, din discuții cu el, că tare mult i-ar plăcea să cânte la o chitară și atunci imediat i-am îndeplinit dorința și am văzut cum ușor, ușor se înmoaie, am văzut un zâmbet pe fața lui. Sunt frați, acum sunt și la școală, în clasa 8-a, integrați în învățământul de masă. Și ei au venit împreună cu alți trei frați.”

Impresionantă este povestea lui Iuri, un adolescent care a trecut singur granițele țării, după ce ambii părinți au murit în război. A ajuns la frontieră, iar polițiștii l-au îndrumat către voluntarii organizației Salvați Copiii. După ce a primit asistență umanitară în Vama Isaccea, Iuri a intrat în sistemul de protecție și îngrijire pentru copiii care au intrat neînsoțiți în România.

Mădălina Apostu, coordonantor Salvați Copiii: „A fost nevoit să spună că părinții lui au murit amândoi și că i-a înmormântat în urmă cu câteva zile. Neavând pe nimeni acolo, a ajuns să plece spre nicăieri. Când a început să tremure, singurul medicament a fost îmbrățișarea și a plâns mult și apoi a spus, de asta aveam nevoie. Nimic nu l-a ajutat cât avea nevoie de o îmbrățișare.”

Asfel de cazuri de copii fugiți fără părinți sunt peste tot în țară.

Adrian Mândru, purtător de cuvânt DGASPC Maramureș: „De la începutul conflictului din Ucraina și până în prezent, la nivelul județului Maramureș a fost instituită o măsură de protecție specială pentru 25 de minori ucrainieni cu vârsta cuprinsă între 8 și 17 ani, ajunși neînsoțiți pe teritoriul României. Momentan, în județ, sunt 6 minori ucrainieni.”

Elena Tudor, secretar de stat ANPDCA: „Toți copiii care nu sunt însoțiti de o persoană care își poate asuma creșterea și îngrijirea copilului respectiv, pot intra în sistemul de protecție specială, în grija statului și avem 256 de copii în servicii de tip familial și rezidențial, dar și copii care sunt cu rude.”

Copiii care ajung fără părinți sau rude în România, intră automat în sistemul de protecție și pot trăi în centrele de îngrijire ale statului până la vârsta de 18 ani.