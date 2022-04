Animalele de la grădina zoologică din Harkov vor fi eutanasiate, după ce forțele ruse le-au distrus habitatul

"Cea mai mare problemă o reprezintă prădătorii mari. Gardurile lor încă își păstrează, în mod miraculos, integritatea, dar cu încă un bombardament, leii, tigrii, urșii, speriați, s-ar putea să fie liberi și să plece spre Harkov sau spre satele din apropiere. Nu putem permite așa ceva", a afirmat Feldman, potrivit Nexta.

MP Oleksandr Feldman said that #Russian troops have almost completely destroyed the ecopark in #Kharkiv

Today by the end of the day a decision will be made to put the tigers and lions down, because their enclosures have been destroyed. pic.twitter.com/aA98KFejhC