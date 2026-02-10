Doctorii au anunțat poliția, iar victima a fost deja transferată în Capitală. Femeia în vârstă de 20 de ani și fetița ei de 4 ani sunt din Teleorman și veniseră într-o excursie la Târgu Jiu să vadă operele lui Brâncuși. Duminică noaptea, tânăra s-a prezentat la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului din Târgu Jiu cu fiica ei, aflată în stare foarte gravă. Când a fost întrebată ce a pățit fetița, femeia a avut o explicație care nu corespundea cu rănile grave suferite de cea mică.

Țicleanu Mihaela, purtător de cuvând spitalul Târgu Jiu: Fetița avea un traumatism cranian grav. Asistentul social din UPU a anunțat IPJ Gorj, polițiștii sosind în scurt timp demarând cercetări.

Mama le-ar fi spus polițiștilor că a închiriat un apartament în Târgu Jiu, iar fiica ei ar fi căzut noaptea din pat și așa s-ar fi ales cu răni grave. Polițiștii au verificat povestea ei, iar probele adunate din locuința indicată de ea într-o zonă centrală a orașului, i-a făcut să trimită cazul procurorilor pentru infracțiunea de tentativă de omor.

Cristina Ciobanu, prim-procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj: Deocamdată cercetările sunt IN REM, deci nu e suspectă vreo persoană și se desfășoară cu ajutorul poliției judiciare.

Potrivit spitalului din Târgu Jiu, fetița a fost supusă unor investigații amanunțite și pentru că starea ei s-a agravat, a fost transferată de urgență la un spital din București.

Corespondent Știrile ProTV: Fetița de 4 ani a fost transferată la Spitalul Marie Curie și este internată alături de mama ei la secția de terapie intensivă. Este asistată de o echipă medicală complexă, cu specialiști neurochirurgi și ATI. Aceștia fac tot ce e omenește posibil ca să-i salveze viața, însă prognosticul lor este unul rezervat. În cauză au fost contactați și specialiști de la serviciul de Medicină Legală, iar expertiza acestora urmează să le spună procurorilor ce ar fi putut cauza rănile de pe corpul fetiței, în special lovitura de la nivelul capului.