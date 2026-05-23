Inspectoratul Judeţean de Poliţie Galaţi informează că la data de 22 mai 2026, în jurul orei 00:45, un echipaj din cadrul Secţiei 2 Poliţie Galaţi a oprit pentru control, pe strada Brăilei din municipiul Galaţi, un autoturism.

"Poliţiştii au observat că pasagerul avea un comportament suspect, devenind agitat şi părăsind locul în fugă, pentru a evita legitimarea şi controlul corporal. Poliţiştii au pornit imediat în urmărirea tânărului, iar unul dintre agenţi l-a ajuns din urmă în scara unui bloc, moment în care tânărul a pulverizat spray iritant-lacrimogen în direcţia poliţistului, pentru a-şi asigura scăparea", precizează sursa citată.

Ce au descoperit asupra lui

Potrivit aceleiaşi surse, la scurt timp, o altă patrulă din cadrul aceleiaşi secţii l-a depistat pe tânăr, l-a imobilizat şi l-a condus la sediul unităţii de poliţie.

"În urma controlului corporal efectuat asupra acestuia, au fost descoperite substanţe susceptibile a face parte din categoria celor interzise la deţinere. Substanţele au fost preluate de poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate, în vederea continuării cercetărilor", arată sursa citată.

IPJ Galaţi mai informează că, în urma pulverizării spray-ului iritant-lacrimogen, poliţistul a suferit leziuni traumatice la ambii ochi, care necesită 7-8 zile de îngrijiri medicale.

În baza probelor, faţă de tânărul de 18 ani, din municipiul Galaţi, a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore, iar ulterior, acesta a fost prezentat unui judecător de drepturi şi libertăţi de la Judecătoria Galaţi, care a admis propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Galaţi privind arestarea preventivă pentru 30 de zile.