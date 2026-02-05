Cele două ar fi încercat să traverseze strada neregulamentar pentru a ajunge în scara blocului când au fost lovite de mașina condusă de o femeie de 38 de ani.

Șoferița ar fi virat la stânga, după ce a ieșit din parcare. Echipajele chemate de urgență au încercat să o resusciteze pe cea mică, dar fără succes.

Bunica fetiței a fost și ea grav rănită. Femeia de 67 de ani are mai multe fracturi și a fost transportată la spitalul „Sfântul Pantelimon”.

Testele au arătat că șoferița nu consumase alcool sau droguri, spun polițiștii.