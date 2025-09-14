Mesajul ministrului Apărării pentru piloții români care au decis să nu deschidă focul asupra dronei rusești

Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării Naționale, a oferit duminică clarificări despre misiunea de sâmbătă noaptea, în care piloții F-16, autorizați să doboare o dronă, au decis să nu deschidă focul din cauza riscurilor colaterale.

Potrivit lui, această decizie reflectă „o decizie de profesionalism și responsabilitate”.

Ministrul a explicat că piloții, deși aveau autorizația de a doborî drona, au evaluat atent riscurile și au ales să nu deschidă focul, se arată în mesajul postat de Moșteanu pe pagina lui de Facebook.

El a subliniat importanța acestei decizii într-un context de securitate complex și a insistat asupra clarificării cadrului legal, având în vedere valul de „fake-news-uri” apărut în spațiul public.

„Piloții au avut autorizarea să doboare drona, însă în momentele în care au avut contact direct au evaluat riscurile colaterale și au decis să nu deschidă focul. E o decizie de profesionalism și responsabilitate”, a declarat Moșteanu.

De asemenea, ministrul a amintit că pe 4 iulie, la 10 zile de la numirea sa în funcția de ministru, a semnat un ordin care clarifică responsabilitatea în aprobarea doborârii dronelor.

Ordinul pentru doborârea dronelor străine, în vigoare de pe 4 iulie

„Pe 4 iulie, la 10 zile după ce am devenit ministru, am semnat ordinul de ministru prin care am stabilit că aprobarea doborârii dronelor este dată de comandantul militar al operațiunii”, a precizat el.

În ceea ce privește relațiile internaționale, Moșteanu a reafirmat fermitatea României în condamnarea acțiunilor Rusiei și angajamentul continuu al țării în coordonare cu aliații NATO.

„România condamnă ferm aceste provocări venite din partea Rusiei și rămâne în coordonare permanentă cu aliații NATO”, a adăugat ministrul.

Totodată, el a subliniat importanța inițiativei Eastern Sentry( Santinela Estică), care a fost anunțată vineri de Secretarul General al NATO, Mark Rutte.

„Armata Română își va continua planurile de pregătire și de înzestrare, iar inițiativa Eastern Sentry anunțată vineri de Secretarul General NATO, Mark Rutte, va duce la creșterea capacităților de apărare și descurajare pe flancul estic”, a încheiat Moșteanu.

