Răspunsul conducerii Spitalului Județean Slatina după ce au apărut imagini cu gândaci în băi. DSP a depistat nereguli grave

Se fac verificări la Spitalul Județean din Slatina, după ce în spațiul public au apărut imagini greu de privit. În filmarea făcută la Secția de Urologie, se văd gândaci care se plimbă în voie, iar băile sunt imposibil de folosit.

Reprezentanții spitalului spun că fac mai multe acțiuni de dezinsecție, însă renovarea saloanelor mai are de așteptat.

Aceste imagini ar fi fost filmate în urmă cu câteva zile, la secția de Urologie a Spitalului Județean din Slatina. În filmare, gândacii se plimbă pe pereți, pe noptiere și pe tocul ușilor.

Pacient: „Apar, dispar, azi apar, mâine dispar.”

Pacient: „Nu mă simt într-un mediu steril, dar asta e viața. Plătim atâția bani la sistemul de sănătate și nimic nu se face.”

Ciudat este că atât unii pacienți, cât și unele cadre medicale, par că s-au obișnuit cu situația.

Pacienții au fost mutați temporar

Pacient: „Cred că de afară sunt aduși.”

Pacient: „Și de la mâncarea pacienților.”

Ulterior, pacienții au fost mutați la o altă secție, de la un etaj superior, timp în care s-a făcut dezinsecție.

Angela Nicolae, managerul Spitalului Județean Slatina: „În secția Urologie s-a început cu dezinsecția grupurilor sanitare și urmează activități de dezinsecție profilactică în toate spațiile medicale ale secției.”

Pe lângă insecte, saloanele de pe secție par încremenite în timp. În băi, cu greu poate intra cineva.

După apariția imaginilor, inspectorii DSP au venit în control. Nu au găsit gândaci, dar au dat un avertisment spitalului, pentru spațiile neigienizate corespunzător.

Gabriela Gogiu, purtător de cuvânt DSP Olt: „Au depistat neconformități privind deteriorarea pereților, inclusiv în proximitatea grupului sanitar, pereți neigienizați, cât și zone de paviment deteriorate și uși vechi.”

Spitalul Județean Slatina a fost construit în 1971, și în 2022 a fost reabilitat în exterior. Până acum, în interior, s-au făcut doar mici reparații. Există un proiect de reabilitare totală care s-a poticnit de-a lungul anilor, din cauza unor contracte.

