Răspunsul conducerii Spitalului Județean Slatina după ce au apărut imagini cu gândaci în băi. DSP a depistat nereguli grave

Stiri actuale
20-11-2025 | 07:33
×
Codul embed a fost copiat

Se fac verificări la Spitalul Județean din Slatina, după ce în spațiul public au apărut imagini greu de privit. În filmarea făcută la Secția de Urologie, se văd gândaci care se plimbă în voie, iar băile sunt imposibil de folosit.

autor
Roxana Vlădășel

Reprezentanții spitalului spun că fac mai multe acțiuni de dezinsecție, însă renovarea saloanelor mai are de așteptat.

Aceste imagini ar fi fost filmate în urmă cu câteva zile, la secția de Urologie a Spitalului Județean din Slatina. În filmare, gândacii se plimbă pe pereți, pe noptiere și pe tocul ușilor.

Pacient:Apar, dispar, azi apar, mâine dispar.”

Pacient:Nu mă simt într-un mediu steril, dar asta e viața. Plătim atâția bani la sistemul de sănătate și nimic nu se face.”

Citește și
atacată cu toporul
O femeie din Vaslui a fost atacată cu toporul de iubitul ei cu 16 ani mai tânăr: „A spus că îmi rupe picioarele”

Ciudat este că atât unii pacienți, cât și unele cadre medicale, par că s-au obișnuit cu situația.

Pacienții au fost mutați temporar

Pacient:Cred că de afară sunt aduși.”

Pacient:Și de la mâncarea pacienților.”

Ulterior, pacienții au fost mutați la o altă secție, de la un etaj superior, timp în care s-a făcut dezinsecție.

Angela Nicolae, managerul Spitalului Județean Slatina:În secția Urologie s-a început cu dezinsecția grupurilor sanitare și urmează activități de dezinsecție profilactică în toate spațiile medicale ale secției.”

Pe lângă insecte, saloanele de pe secție par încremenite în timp. În băi, cu greu poate intra cineva.

După apariția imaginilor, inspectorii DSP au venit în control. Nu au găsit gândaci, dar au dat un avertisment spitalului, pentru spațiile neigienizate corespunzător.

Gabriela Gogiu, purtător de cuvânt DSP Olt: „Au depistat neconformități privind deteriorarea pereților, inclusiv în proximitatea grupului sanitar, pereți neigienizați, cât și zone de paviment deteriorate și uși vechi.”

Spitalul Județean Slatina a fost construit în 1971, și în 2022 a fost reabilitat în exterior. Până acum, în interior, s-au făcut doar mici reparații. Există un proiect de reabilitare totală care s-a poticnit de-a lungul anilor, din cauza unor contracte.

Sursa: Pro TV

Etichete: spital, olt, slatina, gandaci,

Dată publicare: 20-11-2025 07:31

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Face furori pe internet și refuză fotbaliști pe bandă rulantă: ”I-am zis că mai bine ar câștiga Balonul de Aur decât pe mine!”
GALERIE FOTO Face furori pe internet și refuză fotbaliști pe bandă rulantă: ”I-am zis că mai bine ar câștiga Balonul de Aur decât pe mine!”
Citește și...
Un ucrainean și-a înjunghiat vecinul, cu sălbăticie, la Oradea. Erau beți și s-au luat la harță
Stiri actuale
Un ucrainean și-a înjunghiat vecinul, cu sălbăticie, la Oradea. Erau beți și s-au luat la harță

Un bărbat din Oradea este în stare gravă la spital, după ce ar fi fost înjunghiat de mai multe ori de un vecin.

O femeie din Vaslui a fost atacată cu toporul de iubitul ei cu 16 ani mai tânăr: „A spus că îmi rupe picioarele”
Stiri Socante
O femeie din Vaslui a fost atacată cu toporul de iubitul ei cu 16 ani mai tânăr: „A spus că îmi rupe picioarele”

O femeie din județul Vaslui a fost atacată cu toporul de iubitul ei cu 16 ani mai tânăr și a ajuns la spital cu răni la cap.

Accident între o mașină și un microbuz, în Sibiu. Șase persoane au fost transportate la spital | VIDEO
Stiri actuale
Accident între o mașină și un microbuz, în Sibiu. Șase persoane au fost transportate la spital | VIDEO

A fost activat Planul Roşu de intervenţie marți dimineață în județul Sibiu, după un accident pe DN1, în care a fost implicat un microbuz cu pasageri.

Recomandări
”Nu e normal să stai cu mâna întinsă”. Ilie Bolojan le explică românilor de ce trebuie să crească impozitele pe proprietate
Interviurile Stirileprotv.ro
”Nu e normal să stai cu mâna întinsă”. Ilie Bolojan le explică românilor de ce trebuie să crească impozitele pe proprietate

Premierul Ilie Bolojan a explicat într-un interviu acordat ȘtirileProTV.ro de ce este nevoie ca impozitele pe proprietate în România să fie majorate de la 1 ianuarie 2026.  

30 de ani de PRO TV. 2014 - anul în care a fost anexată Crimeea și războiul era la granița țării
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 2014 - anul în care a fost anexată Crimeea și războiul era la granița țării

Anul 2014 a adus cu el lecții dure pentru România. Am început cu ierni grele și coduri roșii de viscol, am pierdut oameni în tragedii naturale și am simțit din nou vulnerabilitățile sistemului de intervenție.

Paradoxul reformei companiilor de stat. Sunt vizate firmele cu pierderi uriașe, dar care au primit subvenții de la stat
Stiri Politice
Paradoxul reformei companiilor de stat. Sunt vizate firmele cu pierderi uriașe, dar care au primit subvenții de la stat

Un grup de lucru, coordonat de vicepremierul Oana Gheorghiu, se va ocupa de reformarea companiilor de stat. Anunțul a fost făcut de llie Bolojan.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 19 Noiembrie 2025

45:32

Alt Text!
La Măruță
19 Noiembrie 2025

01:30:04

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
19 Noiembrie 2025

01:50:41

Alt Text!
ePlan
Ediția 5

22:33

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28