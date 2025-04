Raport oficial TikTok: 27.000 de conturi au încercat să manipuleze alegerile din România în favoarea AUR și a lui Georgescu

TikTok subliniază că platforma online are în vigoare măsuri cuprinzătoare pentru a anticipa și a răspunde riscurilor asociate proceselor electorale, inclusiv riscurilor asociate cu dezinformarea electorală în contextul alegerilor care au avut loc în România la 24 noiembrie 2024.

Raportul cu privire la alegerile din România este inclus în raportarea din 25 martie pe perioada 1 iulie 2024 - 31 decembrie 2024, care detaliază acțiunile pe care le întreprind principalele platforme online (Google, Meta, Microsoft și TikTok) în baza Codul de conduită privind dezinformarea.

În raport, TikTok consemnează câteva dintre amenințările pe care le-a observat în legătură cu alegerile prezidențiale din România, menționând eliminarea a șase rețele CIO (operațiuni de influență acoperite) în 2024 care au fost identificate ca țintind în mod specific un public din România.

„Așa cum am stabilit mai sus, am raportat eliminarea a șase rețele CIO în 2024 care au fost identificate ca vizând în mod specific un public românesc, inclusiv:

● În septembrie 2024. O rețea de 22 de conturi care operau din România și care încercau să vizeze publicul român pentru a răspândi dezinformări și a promova relatări critice la adresa guvernului român.

● În noiembrie 2024. O rețea de 78 de conturi care operau din România și care au încercat să îl promoveze pe candidatul Călin Georgescu pe TikTok. O rețea de 12 conturi care operează din România și care a încercat să amplifice relatări în limba română favorabile candidatului politic independent Mircea Geoană.

● În decembrie 2024. O rețea de 27.217 conturi care funcționau prin intermediul unui furnizor de angajamente false, care a încercat să promoveze partidul politic AUR și candidatul independent Călin Georgescu prin postarea de comentarii la scară largă. O rețea de 68 de conturi operate din Republica Moldova și vizând diaspora românească din România, care a încercat să îl promoveze pe lurie Ciocan și Partidul Social Democrat”, a transmis platforma.

Cum a acționat TikTok împotriva răspândirii dezinformării în UE

Pe lângă aceste rețele, afirmă raportul, merită evidențiată apărarea mai largă a TikTok împotriva campaniilor de influență ascunse în Europa. În septembrie 2024, au fost luate măsuri globale împotriva unei rețele ascunse legate de Sputnik Media, iar ca parte a strategiei anti-recidive, au fost eliminate 11 conturi în noiembrie 2024 despre care se credea că sunt asociate cu Sputnik Media și că ținteau publicurile din România și din Republica Moldova.

De asemenea, platforma notează că a eliminat în mod proactiv, de la sfârșitul lunii octombrie, peste 5.500 de elemente de conținut legat de alegeri din România pentru încălcarea politicilor privind dezinformarea, hărțuirea și discursul instigator la ură.

Raportul arată că TikTok a eliminat mai multe rețele de conturi și postări folosite pentru a promova campania lui Călin Georgescu, AUR, Mircea Geoană, Nicolae Ciucă. Identificarea acestor rețele a dus la aliminarea unui conturilor implicate. Cea mai restrânsă acșiune în aceste cazuri a dus la eliminarea a 12 conturi, în timp ce cea mai extinsă a 27,217 conturi.

TikTok susține că a răspuns rapid solicitărilor primite din partea României

Tot potrivit TikTok, în legătură cu alegerile prezidențiale din România au fost primite 11 notificări prin Sistemul de Răspuns Rapid, cărora li s-a răspuns rapid, prin interzicerea sau geo-blocarea de conturi și eliminarea de conținut pentru încălcarea regulilor comunității.

Raportul trece în revistă măsurile luate în ce privește capabilitățile de moderare de conținut (99 de moderatori de limbă română), combaterea dezinformării, fact-checking, înființarea unui centru de control al misiunii la 23 octombrie 2024 pentru alegerile din România, descurajarea operațiunilor de influență sub acoperire (peste 5.500 de elemente de conținut legat de alegeri din România pentru încălcarea politicilor privind dezinformare, hărțuire și discurs instigator la ură, între sfârșitul lui octombrie și 17 decembrie), abordarea conținutului înșelător generat de IA, abordarea conturilor guvernamentale, politicienilor și partidelor politice (GPPPA).

Conturi și conținut eliminate de pe TikTok

Raportul TikTok vorbește și despre conturile și conținutul eliminate de-a lungul perioadei electorale:

„În perioada 5-14 decembrie, am prevenit 4.415.720 de like-uri false și 1.559.406 de cereri false de urmărire și am blocat 33.594 de conturi de spam create în România.

De asemenea, am eliminat:

- 900 de conturi care se dau drept candidați electorali români și funcționari deja aleși

- 92.958 de conturi false

- 616.548 like-uri false

- 1.023.652 urmăritori falși”, se arată în raport.

„În perioada 15-30 decembrie am prevenit peste 5,3 milioane de like-uri false și peste 2,6 milioane de cereri false de follow și am blocat crearea a peste 116.000 de conturi spam în România. De asemenea, am eliminat: 59 de conturi care se dau drept conturi ale Guvernului, politicienilor sau partidelor politice din România, +59.000 de conturi false, +1,5 milioane de like-uri și +1,3 milioane de followeri falși”, se mai arată în document.

TikTok mai menționează că, înaintea alegerilor, echipa sa a organizat sesiuni dedicate cu fiecare grup politic din România pentru a informa despre politicile sale și a educa actorii politici despre măsurile de siguranță, și că a solicitat autorităților o listă a candidaților pentru a se asigura că eticheta GPPPA este aplicată corect.

TikTok, întâlnire cu autoritățile din România înainte de alegeri

Totodată, echipa sa din România a organizat pe 22 octombrie o întâlnire dedicată alegerilor cu ANCOM, AEP și Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, iar pe 14 noiembrie, a organizat împreună cu acest minister o sesiune cu privire la perturbarea operațiunilor de influență acoperite, la care au participat experți din minister, ANCOM, DNSC și poliție.

În raport, TikTok mai afirmă că, la modul general, s-a aflat în legătură cu autoritățile relevante din România în ce privește situația alegerilor prezidențiale și le-a încurajat să împărtășească orice informații pentru a putea colabora spre a asigura integritatea alegerilor. TikTok a răspuns, de asemenea, solicitărilor legate de conținut din partea autorităților, inclusiv a Comisiei Europene, răspunzând la întrebările lor specifice despre conturi și punând la dispoziție detalii despre investigațiile sale.

Raportul integral poate fi accesat AICI. Secțiunea despre România poate fi consultată de la pagina 319.

