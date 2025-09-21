România, pe locul 3 în UE numărul de gospodării în care trăiește măcar un câine. Câți patrupezi sunt în București

Iubim câinii, iar cifrele stau mărturie. Țara noastră este pe locul 3 în Uniunea Europeană la numărul de gospodării în care trăiește măcar un cățel.

Doar în București sunt oficial 300.000 cu stăpân, conform registrului care ține o astfel de evidență. În realitate, potrivit specialiștilor, mulți alții nu sunt înregistrați.

Aki și Sushi fac parte dintr-o comunitate impresionantă. România are peste 5 milioane de câini înregistrați. Datele europene arată că în jumătate dintre gospodăriile din țara noastră există cel puțin un câine. Doar Polonia și Ungaria ne depășesc la acest capitol.

Capitala conduce detașat, cu peste 295 de mii de câini înregistrați. Urmează județele Cluj și Dolj.

În privința raselor - în top 10 domină Bichonul Maltese, Ciobănescul german și Pechinezul, dar și unele autohtone precum Ciobănescul mioritic, Carpatin sau de Bucovina.

În cazul masculilor, la capitolul nume, Rex, Max și Bobiță sunt primele alese. Iar cele mai multe cățelușe răspund dacă le strigi Bella, Maya și Fetița.

Din păcate, situația adopțiilor rămâne critică. Mii de căței încă așteaptă în adăposturile supraaglomerate să fie luați acasă de un om iubitor.

