Discuțiile au vizat evoluțiile mediului de securitate, „cu accent pe amenințările complexe și multidimensionale — hibride, cibernetice și informaționale — și impactul lor asupra stabilității regionale. A fost subliniată importanța unei înțelegeri comune a riscurilor de pe Flancul Estic pentru susținerea procesului decizional aliat” , a anunțat MApN, potrivit news.ro.

Miruță a evidențiat relevanța strategică a Mării Negre pentru NATO și necesitatea menținerii vigilenței și adaptabilității, reiterând importanța cooperării în securitate și schimbul de informații pentru întărirea posturii de descurajare și apărare a Alianței.