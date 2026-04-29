„Dacă tot am ajuns să ne uităm în interiorul rețelei Metrorex, am decis convocarea Consiliului de Administrație al Metrorex, prin Adunarea Generală a Acționarilor, pentru a întrerupe contractul de mandat al doamnei director general, pentru nerespectarea indicatorilor financiari negociați cu ministerul, acceptați, dar nerealizați. Asta ar fi trebuit să se întâmple de când au fost observați că nu sunt realizați”, a spus Miruță, într-o conferință de presă.

Control la Consiliul de Administrație

De asemenea, acesta a anunțat că a dispus trimiterea Corpului de Control la Consiliul de Administrație al Metrorex pentru a cuantifica exact valoarea prejudiciului înregistrat de Metrorex, pentru modul în care a fost acceptată utilizarea de către alții a bunurilor companiei.

Verificări privind veniturile și spațiile comerciale

Totodată, a fost trimis Corpul de Control „pentru a verifica și a documenta, spre a fi întrerupt, modul în care sindicatul încasează bani din utilizarea unor resurse ale Metrorex”, pentru care nu plătește nimic companiei, și au fost demarate procedurile pentru închirierea spațiilor comerciale, „respectând toate condițiile de bun-simț” și pentru o procedură competitivă privind închirierea spațiilor de publicitate.

„Este de-a dreptul absurd ca o țară întreagă să plătească subvenție pentru Metrorex, fără a demonstra că la Metrorex sunt luate toate măsurile de utilizare de bun-simț, ca să nu zic eficientă, a acestor bani”, a punctat ministrul interimar al Transporturilor.

Se amână scumpirea biletelor de la metrou

Radu Miruță a anunțat că se amână pentru două luni scumpirea biletului la metrou, dar este posibil ca până atunci ordinul care prevederea creşterea de la 5 lei la 7 lei să fie anulat.

Măsura vine în contextul planului de creștere a tarifului la 7 lei pe călătorie și al îngrijorărilor privind efectele asupra cererii și calității aerului în București.

Radu Miruță, ministrul Apărării și viceprim-ministru, va prelua interimar și conducerea Ministerului Transporturilor, după demisia lui Ciprian Șerban (PSD).

Ministrul demisionar al Transporturilor, Ciprian Șerban, susținea că majorarea tarifelor la metrou, aprobată chiar înainte de demisia sa, a fost o decizie asumată de Consiliul de Administrație, în contextul creșterii costurilor la energie. „Ghinion, cum ar spune un clasic în viață. A ajuns acel ordin, l-am semnat pur și simplu. Mi-aș fi dorit sa nu se ajungă în această situație, dar a fost o condiție pentru avizarea bugetului”, a declarat luni, întrebat despre situație de jurnaliști.

Ca urmare a deciziei inițiale, prețul unei călătorii ar fi trebuit să crească de la 5 la 7 lei, iar cel al unui abonament lunar, de la 100 la 140 de lei.

Metrorex trebuie să-și scadă cheltuielile cu 10%

Societatea Metrorex S.A., companie de stat aflată în subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, ar putea amâna cu 60 de zile aplicarea noilor tarife de călătorie cu metroul, potrivit unui proiect de ordin al ministrului transporturilor.

Măsura vizează prorogarea Ordinului nr. 408/2026 privind modificarea tarifelor aprobate anterior, publicat în Monitorul Oficial la 24 aprilie 2026, și are ca scop evaluarea impactului economic și social al majorării prețurilor.

Potrivit documentului, Metrorex urmează să analizeze efectele noilor tarife asupra cererii de transport, a distribuției modale în București, precum și asupra obligațiilor României privind calitatea aerului. De asemenea, compania va trebui să evalueze impactul socio-economic asupra populației.

În paralel, Metrorex ar urma să elaboreze un plan de reducere a cheltuielilor cu cel puțin 10%, aplicabil pe o perioadă de maximum șase luni, cu măsuri concrete și indicatori financiari clari.

Proiectul atrage atenția și asupra riscului ca majorarea tarifului la 7 lei pe călătorie să apropie costul metroului de cel al serviciilor de ridesharing pentru distanțe scurte, ceea ce ar putea influența comportamentul călătorilor și utilizarea transportului public.

De asemenea, se solicită realizarea unui studiu privind impactul asupra mobilității urbane și asupra obiectivelor europene de reducere a poluării, în contextul în care Bucureștiul se confruntă deja cu presiuni privind calitatea aerului și un nou dosar de infringement la nivelul Comisiei Europene.

Nu în ultimul rând, Metrorex va analiza efectele sociale ale creșterilor succesive de tarif, în condițiile în care prețul unei călătorii a crescut de la 3 lei în 2021 la 5 lei în 2025 și ar urma să ajungă la 7 lei în 2026, ceea ce reprezintă o majorare totală de aproximativ 180%.