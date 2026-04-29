Procesele, intentate miercuri la o instanță federală din San Francisco, susțin că intențiile violente ale autorului atacului, identificat ca fiind Jesse Van Rootselaar, în vârstă de 18 ani, erau bine cunoscute de OpenAI. Angajații companiei au semnalat contul autorului atacului cu opt luni înainte de atac și au stabilit că acesta reprezenta „o amenințare credibilă și specifică de violență armată împotriva unor persoane reale”, potrivit documentelor de la dosar, arată The Guardian.

Informații concludente existau cu opt luni înainte de atac

Familiile susțin că angajații l-au îndemnat pe Sam Altman, CEO-ul OpenAI, și pe alți lideri de rang înalt să notifice forțele de ordine canadiene cu opt luni înainte de atac, dar compania a decis să nu avertizeze autoritățile și, în schimb, a dezactivat contul autorului atacului. O mare parte din aceste informații se bazează pe relatările pe care angajații din interiorul companiei le-au oferit ziarului Wall Street Journal, arată sursa citată.

Decizia de a nu alerta forțele de ordine a dus la devastarea comunității rurale din Tumbler Ridge, susțin reclamanții, unde, pe 10 februarie, autorul atacului a pătruns în școala secundară cu o pușcă modificată și a deschis focul. Acesta a împușcat prima persoană pe care a întâlnit-o pe casa scării, apoi s-a îndreptat spre bibliotecă, unde a ucis alte cinci persoane și a rănit încă 27. Ulterior, autorul atacului s-a sinucis.

Înainte de a se îndrepta spre școală, atacatorul și-a ucis mama și fratele în vârstă de 11 ani în casa familiei.

Vârsta victimelor din școală variază între 12 și 13 ani și include un asistent didactic în vârstă de 39 de ani. Una dintre supraviețuitoare, Maya Gebala, în vârstă de 12 ani, a fost împușcată în cap, gât și obraz. Ea se află la terapie intensivă la spitalul de copii din Vancouver de la momentul împușcăturilor și a suferit patru operații pe creier. Dacă va supraviețui, va avea probabil dizabilități permanente, au spus avocații ei.

Acuzațiile împotriva OpenAI

Familiile care au intentat cele șapte procese acuză OpenAI și pe Sam Altman de neglijență, complicitate la un atac armat în masă, omor din culpă și răspundere pentru produse defectuoase. Avocații lor spun că este prima serie de procese împotriva companiei de IA în legătură cu atacul armat și că urmează încă aproximativ douăzeci de dosare.

Într-o declarație către „The Guardian”, OpenAI a afirmat: „Evenimentele din Tumbler Ridge reprezintă o tragedie. Avem o politică de toleranță zero față de utilizarea instrumentelor noastre pentru a facilita comiterea de acte de violență. Așa cum am comunicat autorităților canadiene, am consolidat deja măsurile noastre de protecție, inclusiv îmbunătățirea modului în care ChatGPT răspunde la semnele de suferință, punerea în legătură a persoanelor cu resursele locale de sprijin și de sănătate mintală, consolidarea modului în care evaluăm și escaladăm potențialele amenințări de violență și îmbunătățirea detectării celor care încalcă repetat politica.”

După ce Guardian a solicitat un comentariu, OpenAI a publicat o nouă postare pe blog despre „angajamentul său față de siguranță” și modul în care „protejează siguranța comunității”.

Atacul a fost unul dintre cele mai oribile atacuri armate din istoria Canadei. În urma acestuia, în mica comunitate au apărut numeroase întrebări cu privire la modul în care s-a putut întâmpla acest lucru.

Contul atacatorului a fost banat, dar și-a făcut imediat altul nou

Contul ChatGPT al lui Van Rootselaar a fost banat cu opt luni înainte de atac, după ce echipa de siguranță a OpenAI l-a semnalat pentru conversații violente, potrivit documentelor. Cu toate acestea, atacatorul a reușit să creeze rapid unul nou, susține procesul.

Deși OpenAI susține că autorul atacului a creat un al doilea cont despre care compania nu a știut decât după producerea atacului, în plângerile depuse se afirmă că firma oferă utilizatorilor instrucțiuni privind modul în care pot reveni la ChatGPT în cazul în care contul lor este dezactivat, instrucțiuni pe care autorul atacului le-a urmat.

„Faptul că Sam și conducerea au ignorat recomandările echipei de siguranță, iar apoi au murit copii, au murit adulți, întregul oraș a fost distrus, se apropie destul de mult de definiția răului pentru mine”, a declarat Jay Edelson, avocatul principal care reprezintă reclamanții din Tumbler Ridge.

Reclamanții susțin că decizia de a ascunde autorităților canadiene interacțiunile autorului atacului cu ChatGPT și de a informa ulterior publicul că acesta s-a strecurat din nou pe platformă a fost luată în interesul „supraviețuirii companiei” și pentru a proteja oferta publică inițială (IPO) a companiei, care are o valoare estimată la 1 trilion de dolari și l-ar putea transforma pe Altman într-una dintre cele mai bogate persoane din lume.

OpenAI a refuzat să împărtășească jurnalele dintre chatbotul său și autorul atacului de la Tumbler Ridge, a spus Edelson.

Sam Altman și-a cerut scuze printr-o scrisoare

La sfârșitul săptămânii trecute, Altman a trimis o scrisoare comunității din Tumbler Ridge în care își cerea scuze pentru că nu a informat poliția canadiană despre ceea ce știa OpenAI cu privire la potențiala amenințare reprezentată de autorul atacului.

„Deși știu că cuvintele nu vor fi niciodată suficiente, cred că o scuză este necesară pentru a recunoaște răul și pierderea ireversibilă pe care le-a suferit comunitatea dumneavoastră”, a scris Altman. „Îmi reafirm angajamentul pe care l-am luat față de primar și de premier de a găsi modalități de a preveni tragedii de acest gen în viitor.”

David Eby, premierul provinciei Columbia Britanică, a publicat scrisoarea pe rețelele de socializare, însoțită de comentariul: „Scuza este necesară, dar totuși insuficientă pentru devastarea provocată familiilor din Tumbler Ridge.”

Pe 26 februarie, la puțin peste două săptămâni după împușcături, vicepreședinta OpenAI pentru politici globale, Ann O’Leary, i-a trimis o scrisoare lui Evan Solomon, ministrul canadian al inteligenței artificiale și inovării digitale. O’Leary a scris că, pe baza a ceea ce a observat compania atunci când contul autorului atacului a fost dezactivat, aceasta nu a „identificat planuri credibile și iminente care să îndeplinească criteriile noastre pentru a sesiza autoritățile de aplicare a legii”. Această decizie a fost luată în ciuda avertismentelor echipei de siguranță a OpenAI, care susținea că contul ar fi trebuit raportat.