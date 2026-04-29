Ar fi mers la spital cu dureri în piept și a fost lăsat să plece acasă cu tratament pentru afecțiuni lombare.

Bărbatul de 58 de ani este din Sânpetru și, în urmă cu zece zile, a chemat ambulanța pentru că se simțea rău. La două noaptea a fost preluat, iar după jumătate de oră a fost consultat de către medicul de gardă de la Spitalul Județean Brașov.

Monica Grancea, nora victimei: „El a mers la spital pentru că avea dureri de cap, îl durea mâna stângă, piciorul stâng, avea dureri în piept, transpirații reci, iar la spital i-au pus diagnostic de durere lombară acută, ceea ce nu avea nicio legătură cu simptomele pentru care s-a prezentat. I-au prescris trei medicamente antiinflamatoare. Nu avea probleme de sănătate, lucra, nu era un om bolnăvicios care să fi stat la pat.”

Ajuns acasă, însă, bărbatul a continuat să se simtă rău și a decedat după 16 ore de la vizita medicală.

La autopsie, medicii legiști au stabilit cauzele decesului: insuficiență cardio-respiratorie acută, tamponadă cardiacă și ruptură de aortă.

Alina Cristea, purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean Brașov: „În urma informațiilor apărute în spațiul public și în vederea aspectelor sesizate, a fost constituită o comisie de analiză a situației medicale în cazul pacientului.

Reporter: „Cum a fost tratat, modul în care a fost tratat acest pacient?”

Alina Cristea, purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean Brașov: „Nu putem oferi informații.”

Familia victimei a depus plângere la poliție. Acum se fac cercetări pentru ucidere din culpă, continuate de către procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov.

Daniel Zontea, purtătorul de cuvânt al IPJ Brașov: „În cadrul discuțiilor pe care le-au avut polițiștii cu membrii familiei, aceștia au înțeles că persoana respectivă ar fi fost transportată cu o zi înainte la unitatea medicală, întrucât acuza ceva dureri, și, în acest moment, evident, se cercetează și aceste aspecte pentru a se stabili eventualele legături de cauzalitate.”

Bărbatul de 58 de ani era căsătorit și avea opt copii.