Invitat recent la Vorbește Lumea de la PRO TV, Adrian Asoltanie, antreprenor, trainer și consultant în finanțe personale, a explicat pe înțelesul tuturor de ce este esențial să începem din timp să ne construim un plan solid pentru anii de după retragerea din activitate.

Pensia oferită de stat va acoperi, în medie, doar 30–40% din ultimul salariu. Cu alte cuvinte, cei care se bazează exclusiv pe pensia de stat ar trebui să se aștepte la o scădere semnificativă a nivelului de trai după retragerea din activitate.

„Pensia este cea mai importantă decizie financiară din viață”

Pentru a ilustra mai clar acest scenariu, specialistul recomandă un exercițiu simplu: încearcă să trăiești o lună doar cu 40% din venitul actual. Aceasta este, în esență, realitatea financiară a celor care nu își construiesc surse suplimentare de venit pentru pensie.

Pe lângă pensia de stat (Pilonul I), există însă soluții complementare care pot face diferența între supraviețuire și un trai decent la vârsta pensionării. Un rol important îl are Pilonul II – sistemul de pensii administrate privat – care contribuie la completarea veniturilor.

În opinia sa, pensia este „cea mai importantă decizie financiară din viață”, chiar mai importantă decât unele alegeri majore precum achiziția unei locuințe. Motivul este simplu: speranța de viață este în creștere, iar mulți oameni vor trebui să se întrețină încă 20–30 de ani după retragerea din activitate, într-o perioadă în care capacitatea de a genera venituri scade considerabil.

Unul dintre cele mai puternice mesaje transmise este importanța începerii cât mai devreme a economisirii și investițiilor. De exemplu, o contribuție lunară de aproximativ 300 de lei, investită constant pe termen lung, poate genera un capital de câteva ori mai mare datorită efectului de dobândă compusă. Diferențele devin uriașe în funcție de momentul începerii: cu cât începi mai devreme, cu atât efortul lunar este mai mic, iar rezultatele sunt semnificativ mai bune.

Pentru a înțelege pe deplin cum să te pregătești financiar pentru pensie urmărește explicațiile detaliate oferite de Adrian Asoltanie în video.