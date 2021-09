”Race for the cure”, cea mai mare cursă sportivă caritabilă din Europa, organizată de ''Fundația Renașterea''

Anual, aproape 15 mii de femei din România, afla că au cancer de sân sau de col uterin, iar rata mortalității în țara noastră, în aceste cazuri, este de patru ori mai mare decât în celelalte state europene.

Pentru a veni în ajutor, ''Fundația Renașterea'', organizează alaturi de alte 32 de țări, ”Race for the cure”, cea mai mare cursă sportivă caritabilă din Europa.

Acest eveniment, on-line în acest an, face parte dintr-o campanie întinsă pe două săptămâni, perioadă în care se strâng fonduri, astfel încât multe femei să se poată testa gratuit. Cu 50 de lei și dumneavoastră puteți salva o viață.

Dana Deac a învins cancerul de cinci ori în zece ani. Acum, reprezintă Asociația Pacienților Oncologici și a devenit vocea femeilor din România, trecute prin această boală.

Dana Deac, ambasador ASPO: "Viața cu cancer aduce schimbări dramatice, atât în lupta cu boala, cât în microclimatul personal. Prietenii te părăsesc, colegii de serviciu te stigmatizează, tu te izolezi, pentru că ceilalți te izolează. Noi știm cum, ce și unde doare cel mai tare, propria noastră dramă poate fi pusă în slujba binelui public."

Anual, în România, sunt diagnosticate aproape 10.000 de cazuri de cancer mamar și în jur de 3.500 de col uterin. Numărul deceselor provocate de aceste două tipuri de boală se ridică la 5000.

''Race for the cure'' este cel mai mare eveniment sportiv caritabil din Europa dedicat Sănătății Femeii. Are loc atât fizic, cât și digital. Cursa digitală din acest an, în premieră, dă posibilitatea românilor din țară și din diaspora să susțină și să facă donații.

Andreea Esca, ambasador al fundației „Renașterea”: "Oricine de oriunde poate dona pentru țara lui, eu sunt român care trăiesc în Anglia, fac o donație pentru femeile din România care au nevoie de ajutorul meu. O donație, respectiv 50 lei, reprezintă faptul că eu ofer gratuit unei femei posibilitatea de a efectua un test Papanicolau, patru înscrieri înseamnă că ofer o mamografie. Vă puteți face micuța dumneavoastră echipă formată din soț-sotie și să puneți pe rețelele de socializare fotografii ca și cum aveți propria cursă sau dacă nu aveți posibilitatea de a face acest lucru, puteți pur și simplu să donați."

Mihaela Geoană, președintele fundației „Renașterea”: "Ce facem cu banii? Facem teste Babeș-Papanicolau în mediul rural și în orașe mici. Facem un apel către autorități ca măcar în valul patru să ne putem organiza, să nu oprim total accesul la diagnostic și, mai ales, pacienții oncologici să aibă acces la tratament."

Peste jumătate dintre pacientele cu cancer din România sunt diagnosticate abia în stadiile trei și patru, comparativ cu statele europene, unde 80% dintre cazurile noi sunt depistate în primă fază.