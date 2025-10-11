Putin afirmă că Premiul Nobel pentru Pace și-a pierdut credibilitatea. Trump îi răspunde cu mulțumiri publice

11-10-2025 | 07:25
Vladimir Putin și Donald Trump
Getty

Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat că Premiul Nobel pentru Pace şi-a pierdut credibilitatea, câştigând recunoştinţa preşedintelui american Donald Trump.

Vlad Dobrea

Comitetul Nobel norvegian a acordat Premiul Nobel pentru Pace 2025 liderului opoziţiei venezuelene Maria Corina Machado, în ciuda faptului că Trump a candidat deschis pentru această distincţie.

„Au existat cazuri în care comitetul a acordat Premiul Nobel pentru Pace unor persoane care nu au făcut nimic pentru pace. ... În opinia mea, aceste decizii au adus prejudicii enorme prestigiului acestui premiu”, a declarat Putin reporterilor în timpul unei vizite în Tadjikistan.

Putin a continuat să laude eforturile lui Trump de menţinere a păcii în întreaga lume.

„(Trump) face cu adevărat multe pentru a rezolva crize complexe care se prelungesc de ani, chiar decenii”, a declarat Putin.

Comentariile au fost primite cu căldură de Trump, care i-a mulţumit public lui Putin pe platforma sa de socializare Truth Social.

„Mulţumesc preşedintelui Putin!”, a scris el.

Sursa: News.ro

Palestinienii se întorc cu miile în partea de nord a Fâșiei Gaza, după ce armata israeliană a anunțat că armistițiul cu Hamas a intrat în vigoare.

