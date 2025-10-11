Putin afirmă că Premiul Nobel pentru Pace și-a pierdut credibilitatea. Trump îi răspunde cu mulțumiri publice
Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat că Premiul Nobel pentru Pace şi-a pierdut credibilitatea, câştigând recunoştinţa preşedintelui american Donald Trump.
Comitetul Nobel norvegian a acordat Premiul Nobel pentru Pace 2025 liderului opoziţiei venezuelene Maria Corina Machado, în ciuda faptului că Trump a candidat deschis pentru această distincţie.
„Au existat cazuri în care comitetul a acordat Premiul Nobel pentru Pace unor persoane care nu au făcut nimic pentru pace. ... În opinia mea, aceste decizii au adus prejudicii enorme prestigiului acestui premiu”, a declarat Putin reporterilor în timpul unei vizite în Tadjikistan.
Putin a continuat să laude eforturile lui Trump de menţinere a păcii în întreaga lume.
„(Trump) face cu adevărat multe pentru a rezolva crize complexe care se prelungesc de ani, chiar decenii”, a declarat Putin.
Comentariile au fost primite cu căldură de Trump, care i-a mulţumit public lui Putin pe platforma sa de socializare Truth Social.
„Mulţumesc preşedintelui Putin!”, a scris el.
Sursa: News.ro
11-10-2025 07:25