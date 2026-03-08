Liderul rus, 73 de ani, a refăcut înregistrarea, dar secvența cu accesul de tuse a fost inițial difuzată de canalele de stat, înainte de a fi înlocuită cu versiunea editată, notează The Mirror, preluat de news.ro.

„M-a gâdilat în gât. Aproape că am tușit"

Putin a luptat să-și stăpânească tusea până la finalul textului, apoi i-a spus echipei: „Știți, lăsați-mă să repet, pentru că m-a gâdilat în gât. Aproape că am tușit." A dat vina pe faptul că „am vorbit mult astăzi", dar accesele au continuat. Un membru al echipei a întrebat: „Vreți să vă aduc niște apă?" Putin a refuzat: „Nu. Să continuăm. Să trecem la treabă..."

După ce și-a revenit, a reluat: „Dragi femei, sunt sincer fericit să vă felicit cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii."

Noi semne de slăbiciune, speculații despre sănătate

Imaginile ridică întrebări despre starea de sănătate a lui Putin. Jurnaliști de investigație au dezvăluit anterior că liderul nu călătorește niciodată fără dr. Evgheni Selivanov, oncolog specialist în cancer tiroidian de la Spitalul Clinic Central din Moscova. Simptomele cancerului tiroidian includ răgușeală, dificultăți la înghițire și tuse uscată — toate care ar fi prezente în înregistrarea cu tusea lui Putin.

Analistul militar Denis Kazanski sugerează că divulgarea ar fi fost intenționată: „Construiești imaginea unui lider tânăr și puternic, iar apoi cineva divulgă un videoclip și întreaga imagine se prăbușește."

A doua gafă propagandistică într-o săptămână

Incidentul survine după ce o imagine cu „masca morții" a lui Putin — tensionat, obosit, cu bărbia lăsată — a apărut într-un videoclip filmat printr-o crăpătură din ușa Kremlinului, în timpul întâlnirii cu Aleksandr Lukașenko. Kremlinul insistă că Putin este „perfect sănătos".