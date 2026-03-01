"Vă rog acceptaţi profundele mele condoleanţe în legătură cu uciderea liderului suprem al Republicii islamice Iran, Seyed Ali Khamenei, şi a unor membri ai familiei sale, comise cu încălcarea tuturor normelor moralităţii umane şi legii internaţionale", a afirmat Putin într-o notă diplomatică către omologul său iranian Masoud Pezeshkian dată publicităţii de Kremlin.

"În ţara noastră, ne vom aminti de ayatollahul Khamenei ca de un om de stat extraordinar care a avut o uriaşă contribuţie personală la dezvoltarea legăturilor prieteneşti ruso-iraniene şi la aducerea lor la nivelul de parteneriat complet strategic", a mai menţionat Putin.

"Vă rog să transmiteţi simpatia mea sinceră şi sprijinul meu familiei şi prietenilor Liderului Suprem, guvernului şi întregului popor iranian", a mai transmis Putin în nota diplomatică.

Presa iraniană de stat a confirmat, sâmbătă-noapte, că liderul suprem iranian - ayatolahul Ali Khamenei - a fost ucis într-un atac americano-israelian. Informația a fost inițial făcută publică de premierul Israelului și apoi de însuși Donald Trump. Jurnaliștii israelieni, dar și cei americani, spun că, pe lângă liderul suprem, în bombardamente ar fi murit alți aproape 40 de oficiali iranieni de rang înalt.