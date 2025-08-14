Pugilistul care a bătut un adolescent în faţa unei săli de jocuri din Bacău a fost reţinut. Reacția Federaţiei Române de Box

Pugilistul care a bătut un adolescent în faţa unei săli de jocuri din Bacău a fost reţinut joi, pentru loviri sau alte violenţe. Incidentul a avut loc în urmă cu două zile.

O cameră de supraveghere a surprins momentul în care sportivul în vârstă de 17 ani îl loveşte de două ori cu pumnul în faţă pe un adolescent cu un an mai mic.

Agresorul a fost medaliat cu bronz la campionatele europene de acum 2 ani, iar victima practica alt sport, kickbox.

Mama băiatului lovit l-a dus la spital, iar tânărul, cu fractură de piramidă nazală, a fost operat.

Reprezentanţii Federaţiei Române de Box au transmis că "huliganismul nu este permis în viaţa sportivă".

