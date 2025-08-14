Adolescentul bătut la o sală de jocuri din Onești de campionul la box a fost operat. „A venit însoțit de 5-6 băieți”

Este scandal în lumea sportivă, după ce un tânăr de 17 ani, campion european de juniori la box, s-a bătut în afara ringului.

Adolescentul a fugit din cantonament și a ajuns în apropierea unei săli de jocuri pe calculator, unde l-a lovit pe un băiat de 16 ani, campion național la kickboxing.

În centrul conflictului s-ar afla iubita boxerului.

Scenele violente au fost surprinse de o cameră de supraveghere.

Imaginile arată cum tânărul boxer îl lovește cu pumnul de două ori pe băiatul de 16 ani.

De la pământ, cel din urmă este lovit apoi cu piciorul.

Potrivit tatălui victimei, conflictul dintre cei doi sportivi ar fi pornit după ce fiul lui s-a întâlnit la un festival cu iubita agresorului.

Bogdan Sava, tatăl victimei: „Băieții ăia au venit știind că el este la sala aceea de calculatoare. Au fost anunțați de către cineva. A venit însoțit de 5-6 băieți. L-au scos afară și i-au zis să meargă undeva la întuneric. Băiatul nu s-a dus, știa că sunt camere, și a mers la lumină. Acolo l-a agresat.”

În urma episodului violent, băiatul rănit a intrat în sala de jocuri pentru a-și reveni, apoi a mers acasă. Mama lui l-a dus la spital și a depus plângere la poliție.

Aurelia Țaga, director medical: „A suferit intervenția chirurgicală corectoare prin care s-a refăcut piramida nazală. S-au luat toate măsurile să nu sufere pacientul. Este în observație, cu evoluție favorabilă.”

Cu atât mai grav este că incidentul s-a petrecut în timp ce boxerul se afla în cantonament cu lotul național, la Onești.

Relu Auraș, antrenorul lotului național de box: „Noi avem un regim de armată. Dimineața se mănâncă, după aia antrenament, după aia se odihnesc un pic, și seara se mănâncă, după aia se mai plimbă un pic și la ora 10 îi chemăm la cantonament. Ăsta este programul. Toată lumea era acolo, inclusiv el. Ce s-a întâmplat după aia, că a plecat noaptea, e greu să stai cu el de mână. Nu ne așteptam.”

Dorinel Mardare, antrenorul victimei: „Regret nespus ce s-a întâmplat. Am înțeles că și celălalt sportiv este și el campion. Nu pot să cred că este campion. Un campion nu se comportă așa. În urma plângerii pe care au formulat-o părinții, organele în drept trebuie să facă dreptate.”

Adolescentul de 17 ani, medaliat cu bronz la Campionatele Europene de Box, este cercetat acum pentru lovire sau alte violențe.

Între timp, Federația Română de Box analizează ce sancțiuni i-ar putea aplica sportivului care a fugit din cantonament.

