Proiect: Sute de copii din Bucureşti ar putea primi până la 500 lei pentru achiziţionarea ochelarilor. Care sunt condițiile

Un număr de 900 de copii din Bucureşti ar urma să beneficieze de un sprijin de până la 500 de lei pentru achiziţionarea ochelarilor, conform unui proiect care urmează să fie dezbătut în şedinţa de marţi a Consiliului General al Capitalei.

Proiectul "Focus VDR" se va derula în perioada septembrie 2025 - decembrie 2026 şi va avea un buget multianual de 478.000 de lei.

Bugetul alocat proiectului va fi de 110.000 de lei în 2025, dintre care 90.000 de lei pentru un număr de 180 de beneficiari, iar 20.000 de lei pentru aplicaţia destinată înregistrării cererilor (creare, mentenanţă şi hosting).

Bugetul din 2026 va totaliza 368.712 lei, dintre care 360.000 de lei pentru 720 de beneficiari, iar 8.712 lei pentru aplicaţie (mentenanţa şi hosting).

Banii vor fi alocaţi din bugetul propriu al Municipiului Bucureşti, prin Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti.

Cine sunt beneficiarii

Beneficiarii proiectului vor fi copiii din Bucureşti cu vârste de până la 17 ani.

Beneficiarii cu vârsta de peste 14 ani trebuie să aibă domiciliul stabil sau viza de reşedinţă în Bucureşti, obţinută cu cel puţin şase luni înainte de depunerea cererii. În cazul celor care nu au împlinit 14 ani, reprezentantul legal trebuie să aibă domiciliul stabil, sau viză de reşedinţă în Bucureşti, cu cel puţin şase luni înainte de depunerea cererii.

De asemenea, este necesară o recomandare medicală de la medicul oftalmolog specialist/primar.

Sprijinul financiar se acordă o singură dată/beneficiar pe toată perioada de implementare a proiectului şi va reprezenta contravaloarea unei perechi de ochelari, care include rame şi lentile.

