Ochelarii care traduc în timp real și un aspirator ce urcă scările singur, vedetele celui mai mare târg tech din Europa

Ochelari inteligenți care promit traduceri în timp real, robotul aspirator care urcă singur scările și ceasurile capabile să monitorizeze sănătatea 24 de ore din 24.

Toate au fost prezentate în cadrul celui mai mare târg de tehnologie din Europa, desfășurat în capitala Germaniei.

La prima vedere, un gadget care poate arăta ca o pereche obișnuită de ochelari combină, însă, inteligența artificială și realitatea augmentată. Pe lentile pot fi proiectate hărți, imagini sau texte, dar gadgetul face și traduceri simultane, dintr-o limbă într-alta.

Liang Guan, director general SUA, Rokid: Călătoresc în Europa, călătoresc în SUA, călătoresc în multe țări mai mici. Vorbesc chineză, vorbesc engleză, vorbesc puțin germană, dar nu mult, și nu pot să înțeleg pe toată lumea. Nu-i așa? Dar cu acești ochelari voi putea vorbi cu oricine.

La un alt stand, o companie specializată în dispozitive „purtabile” afirmă că noua sa gamă, care include ceasuri, brățări și inele, este concepută pentru a oferi monitorizări constante și precise ale sănătății.

Gregory Herd, director de produs, Amazfit: Demult, dacă stai să te gândești, era ceva cu adevărat inedit să poți înregistra, să zicem, alergarea sau cursa ta de ciclism. Mai târziu a fost la modă să-ți monitorizezi somnul. Acum, ceea ce toată lumea cere este o soluție reală 24.7.

Aspiratorul care urca singur scările

Ca de obicei, cel mai mare interes îl stârnesc gadgeturile casnice inteligente. La târgul din Berlin s-a remarcat aspiratorul robot care urcă singur scările și aspiră și la etaj.

Și mașinăriile care tund gazonul devin tot mai deștepte. Aceasta, spre exemplu, funcționează și pe teren cu denivelări.

Ruben Rodriguez, global PR manager la Roborock: Este prima mașină de tuns gazonul care poate urca pante cu o înclinare de 30 de grade. Fiecare dintre cele patru roți pe care le vedeți are propriul motor independent. Are tracțiune pe roțile din față, așa că dispozitivul se poate întoarce cu ușurință în iarbă, fiind ideal pentru peluzele foarte mari.

Mașina de tuns inteligentă poate crea modele în iarbă și parcurge, cu o singură încărcare, peste cinci mii de metri pătrați de gazon.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













