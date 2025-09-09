Ochelarii care traduc în timp real și un aspirator ce urcă scările singur, vedetele celui mai mare târg tech din Europa

Stiri Stiinta
09-09-2025 | 19:42
×
Codul embed a fost copiat

Ochelari inteligenți care promit traduceri în timp real, robotul aspirator care urcă singur scările și ceasurile capabile să monitorizeze sănătatea 24 de ore din 24.

autor
Stirileprotv

Toate au fost prezentate în cadrul celui mai mare târg de tehnologie din Europa, desfășurat în capitala Germaniei.

La prima vedere, un gadget care poate arăta ca o pereche obișnuită de ochelari combină, însă, inteligența artificială și realitatea augmentată. Pe lentile pot fi proiectate hărți, imagini sau texte, dar gadgetul face și traduceri simultane, dintr-o limbă într-alta.

Liang Guan, director general SUA, Rokid: Călătoresc în Europa, călătoresc în SUA, călătoresc în multe țări mai mici. Vorbesc chineză, vorbesc engleză, vorbesc puțin germană, dar nu mult, și nu pot să înțeleg pe toată lumea. Nu-i așa? Dar cu acești ochelari voi putea vorbi cu oricine.

La un alt stand, o companie specializată în dispozitive „purtabile” afirmă că noua sa gamă, care include ceasuri, brățări și inele, este concepută pentru a oferi monitorizări constante și precise ale sănătății.

Citește și
copii, targ, iasi
Târg inedit de educație financiară la Iași. Micuții au negociat, au vândut și au schimbat jucării și obiecte făcute de ei

Gregory Herd, director de produs, Amazfit: Demult, dacă stai să te gândești, era ceva cu adevărat inedit să poți înregistra, să zicem, alergarea sau cursa ta de ciclism. Mai târziu a fost la modă să-ți monitorizezi somnul. Acum, ceea ce toată lumea cere este o soluție reală 24.7.

Aspiratorul care urca singur scările

Ca de obicei, cel mai mare interes îl stârnesc gadgeturile casnice inteligente. La târgul din Berlin s-a remarcat aspiratorul robot care urcă singur scările și aspiră și la etaj.

Și mașinăriile care tund gazonul devin tot mai deștepte. Aceasta, spre exemplu, funcționează și pe teren cu denivelări.

Ruben Rodriguez, global PR manager la Roborock: Este prima mașină de tuns gazonul care poate urca pante cu o înclinare de 30 de grade. Fiecare dintre cele patru roți pe care le vedeți are propriul motor independent. Are tracțiune pe roțile din față, așa că dispozitivul se poate întoarce cu ușurință în iarbă, fiind ideal pentru peluzele foarte mari.

Mașina de tuns inteligentă poate crea modele în iarbă și parcurge, cu o singură încărcare, peste cinci mii de metri pătrați de gazon.

Copii de grădiniță îmbrăcați în uniforme asemănătoare cu cele din comunism, în Satu Mare, în prima zi a anului școlar

Sursa: Pro TV

Etichete: targ, tehnologie, gadget,

Dată publicare: 09-09-2025 19:41

Articol recomandat de sport.ro
Dwayne Johnson, în lacrimi: a explicat de ce i s-au „topit“ mușchii
Dwayne Johnson, în lacrimi: a explicat de ce i s-au „topit“ mușchii
Citește și...
Bărbați înarmați cu cuțite, topoare și coase, la un târg de Sfânta Maria din Dâmbovița. Ce a urmat
Stiri Diverse
Bărbați înarmați cu cuțite, topoare și coase, la un târg de Sfânta Maria din Dâmbovița. Ce a urmat

Un bărbat şi un adolescent care au mers, vineri, la un târgul tradiţional de organizat de Sfânta Maria în localitatea dâmboviţeană Corneşti au dus cu ei cuţite, topoare şi coase. Jandarmii i-au oprit când au constatat că au un comportament ostil.

Târg inedit de educație financiară la Iași. Micuții au negociat, au vândut și au schimbat jucării și obiecte făcute de ei
Stiri Economice
Târg inedit de educație financiară la Iași. Micuții au negociat, au vândut și au schimbat jucării și obiecte făcute de ei

Zeci de copii din Iași au devenit mici afaceriști, pentru o zi. Au adus de-acasă jucăriile pe care nu le mai foloseau și le-au vândut sau le-au dat la schimb.

Cireșele au fost vedete la un târg organizat în Mureș. Cât costă un kilogram. „Sunt foarte bune și gustoase”
Stiri actuale
Cireșele au fost vedete la un târg organizat în Mureș. Cât costă un kilogram. „Sunt foarte bune și gustoase”

Deși puține, cireșele au fost vedete în weekend la un târg organizat în comuna Brâncovenești, din județul Mureș.

Recomandări
Apărare pe datorie. România primește a doua cea mai mare alocare de împrumuturi europene prin programul SAFE
Stiri actuale
Apărare pe datorie. România primește a doua cea mai mare alocare de împrumuturi europene prin programul SAFE

România a primit a doua cea mai mare alocare de împrumuturi europene pentru apărare – aproape 17 miliarde de euro, prin programul SAFE.  

Acuzații de corupție la Elcen. Ce ar fi făcut ”managerul anului” în schimbul unei mite de 40.000 de lei
Stiri actuale
Acuzații de corupție la Elcen. Ce ar fi făcut ”managerul anului” în schimbul unei mite de 40.000 de lei

Acuzații de corupție la Elcen, cel mai mare furnizor de apă caldă și căldură pentru București. Directorul general și cel comercial sunt bănuiți de luare și dare de mită și au fost duși la audieri.

Trei din zece români nu au cont bancar. Experții avertizează că obiceiul plăților cash alimentează economia subterană
Stiri Sociale
Trei din zece români nu au cont bancar. Experții avertizează că obiceiul plăților cash alimentează economia subterană

Mulți români preferă să își țină banii în portofel să câștige cash și să plătească tot așa.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 09 Septembrie 2025

49:10

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 09 Septembrie 2025

01:31:18

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
09 Septembrie 2025

01:45:59

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 1

21:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28