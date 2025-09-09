Târgul de la Berlin atrage privirile. Printre gadgeturi se numără ochelarii care traduc și toaleta inteligenta pentru pisici

Ochelari inteligenți care promit traduceri în timp real, ceasuri capabile să monitorizeze sănătatea 24 de ore din 24 și toalete inteligente pentru pisici.

Sabrina Saghin

Toate au fost prezentate în cadrul celui mai mare târg de tehnologie din Europa, desfășurat la Berlin. Cele mai apreciate inovații au fost cele care pot fi purtate.

La prima vedere, gadget-ul arată ca o pereche obișnuită de ochelari. Dispozitivul combină, însă, inteligența artificială și realitatea augmentată. Pe lentile pot fi proiectate hărți, imagini sau texte, dar gadgetul face și traduceri simultane, dintr-o limbă într-alta.

Liang Guan, Director General SUA, Rokid:Călătoresc în Europa, călătoresc în SUA, călătoresc în multe țări mai mici. Vorbesc chineză, vorbesc engleză, vorbesc puțin germană, dar nu mult, și nu pot să înțeleg pe toată lumea, nu-i așa? Dar cu acești ochelari voi putea vorbi cu oricine."

La un alt stand, o companie specializată în dispozitive „purtabile” afirmă că noua sa gamă, care include ceasuri, brățări și inele, este concepută pentru a oferi monitorizări constante și precise ale sănătății.

Citește și
iLikeIT. IFA Berlin 2025: Roboți care urcă scări și AI în mișcare – viitorul prinde contur

Gregory Herd, Director de Produs, Amazfit:Demult, dacă stai să te gândești, era ceva cu adevărat inedit să poți înregistra, să zicem, alergarea sau cursa ta de ciclism. Apoi a devenit ceva inedit să-ți monitorizezi somnul. Acum, ceea ce toată lumea cere cu adevărat este o soluție reală 24/7."

Gadgeturi de casă inteligente

Nu lipsesc nici gadgeturile casnice inteligente. Printre cele mai apreciate echipamente la Berlin a fost aspiratorul robot care urcă singur scările și aspiră și la etaj. Și mașinăriile care tund gazonul devin tot mai deștepte. Acesta, spre exemplu, funcționează și pe teren cu denivelări.

Ruben Rodriguez, Global PR manager la Roborock: „Este prima mașină de tuns gazonul care poate urca pante cu o înclinare de 30 de grade. Fiecare dintre cele patru roți pe care le vedeți are propriul motor independent. Are tracțiune pe roțile din față, așa că dispozitivul se poate întoarce cu ușurință în iarbă, fiind ideal pentru peluzele foarte mari.”

Mașina de tuns inteligentă poate crea modele în iarbă și parcurge, cu o singură încărcare, peste 5.000 de metri pătrați de gazon.

La capitolul electrocasnice deștepte, s-a remarcat un gadget care îți pregătește rapid legumele și carnea la aburi.

Ulrike Pesta, BSH Domestic Appliances:Acesta e un dispozitiv de gătit la aburi în miniatură, care poate face tot ce face și un aparat clasic, dar se pretează mai bine în bucătării mici.”

Deloc surprinzător, o companie din Singapore a lansat la Berlin o toaletă inteligentă pentru pisici. Aparatul curăță și dezinfectează, după ce animalul își face nevoile.

Sursa: Pro TV

