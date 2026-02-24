O țară exotică a lansat o viză specială care permite oricui să lucreze de pe o plajă de vis și să reducă și costurile de trai

Dacă încă lucrezi ca nomad digital sau îți cauți următoarea destinație din care să muncești remote, poți adăuga această țară pe lista opțiunilor.

Aceasta destinație a lansat oficial viza pentru nomazi digitali în luna februarie. Iată care este țara și cum poți aplica pentru o viză dacă ești nomad digital.

Sri Lanka, țara care a lansat viza pentru nomazi digitali Nomazii digitali au o oportunitate de a aplica pentru o viză în Sri Lanka. Țara a lansat oficial viza specială pentru freelancerii care pot și vor să lucreze de oriunde. Viza este concepută pentru „a atrage profesioniști străini care doresc să locuiască și să lucreze de la distanță din Sri Lanka, oferind servicii pentru clienți sau companii din afara țării”, potrivit Departamentului de Imigrare și Emigrare din Sri Lanka – Divizia Vize de Rezidență, conform cnbc.

Cine poate solicita viza și criteriile de eligibilitate Pentru a fi eligibili, solicitanții trebuie să îndeplinească mai multe condiții, printre care: Să fie angajați ai unei companii din altă țară, să fie freelanceri sau să dețină o afacere care nu este înregistrată în Sri Lanka. Să aibă un venit minim lunar de 2.000 de dolari SUA. Pentru cei care au mai mult de doi dependenți, suma crește cu 500 de dolari pentru fiecare persoană suplimentară. Este necesară dovada venitului minim lunar. Să dețină asigurare medicală și să aibă cazare adecvată pentru întreaga perioadă a șederii. Să nu desfășoare activități politice sau care pot provoca tulburări. Să prezinte dovada unui cazier judiciar curat din țara de origine.

Documentele și pașii necesari pentru aplicare Solicitanții trebuie să plătească 500 de dolari de persoană pentru depunerea cererii de viză, potrivit Departamentului de Imigrare și Emigrare. Documente necesare: • Formularul de cerere pentru viză completat corespunzător • Scrisoare de solicitare din partea aplicantului • Copie a pașaportului (valabil cel puțin 6 luni) • Două fotografii recente tip pașaport • Certificat de căsătorie (pentru soț/soție) • Certificat de naștere (pentru persoanele aflate în întreținere) • Formular de verificare de securitate completat corespunzător • Raport medical • Certificat recent de cazier judiciar din țara de origine sau de reședință (nu mai vechi de 3 luni) • Asigurare medicală internațională care acoperă îngrijiri medicale în Sri Lanka • Recomandare din partea Ministerului Economiei Digitale • Dovada venitului minim lunar transferat pentru solicitantul principal și persoanele aflate în întreținere După pregătirea tuturor documentelor, acestea trebuie trimise online către Departamentul de Imigrare și Emigrare – Divizia Vize de Rezidență. Dacă cererea este aprobată, viza va fi aplicată în pașaportul solicitantului. Viza poate fi reînnoită anual, însă după primul an este necesară dovada înregistrării fiscale în Sri Lanka. Deținătorii vizei pentru nomazi digitali pot deschide conturi bancare personale în Sri Lanka, își pot înscrie copiii la școli internaționale sau private și pot participa la spații de co-working și la evenimente turistice organizate de autorități sau de entități private. Orice modificare privind locul de muncă, venitul sau numărul persoanelor aflate în întreținere trebuie notificată Departamentului de Imigrare și Emigrare în termen de 30 de zile.

Creșterea popularității vizelor pentru nomazi digitali Programele de viză pentru nomazi digitali au devenit mai populare după pandemia de Covid-19. Până în 2025, peste 50 de regiuni și țări oferă astfel de programe, inclusiv Italia, Bulgaria și Spania. Viza pentru nomazi digitali din Sri Lanka este similară cu cele din alte țări din Europa și Asia. Perioada de ședere diferă în funcție de țară, însă majoritatea permit o ședere între șase luni și un an. Pe lângă obținerea vizei, există și alte aspecte importante dacă intenționezi să locuiești și să lucrezi remote dintr-o altă țară. De exemplu, cetățenii americani care câștigă peste pragul minim de declarare trebuie să depună în continuare declarație fiscală în SUA, potrivit H&R Block. Durata vizei și drepturile acordate nomazilor digitali Discutată pentru prima dată în 2021, viza pentru nomazi digitali din Sri Lanka a fost lansată oficial în februarie 2026, permițând celor care lucrează remote să locuiască pe insulă timp de un an sau mai mult, în timp ce lucrează pentru companii sau clienți din afara țării. Momentan, durata vizei este de un an.

De ce nomazii digitali aleg această țară Sri Lanka devine rapid o destinație atractivă pentru nomazii digitali care caută un echilibru între muncă și explorare. Țara oferă o combinație de peisaje naturale, costuri de trai accesibile și o comunitate primitoare, ceea ce o face potrivită pentru cei care lucrează de la distanță. Fie că ești freelancer, antreprenor sau angajat remote, Sri Lanka oferă condiții care pot susține acest stil de viață. Peisajele sunt variate: plaje, plantații de ceai și orașe istorice. Această diversitate oferă opțiuni atât pentru muncă, cât și pentru timp liber. Costul vieții este mai redus comparativ cu multe țări occidentale, ceea ce permite un nivel de trai confortabil. Infrastructura este în curs de dezvoltare, iar multe cafenele și spații de coworking oferă conexiune Wi-Fi stabilă și medii potrivite pentru lucru. Orașe precum Colombo, Galle și Kandy au devenit puncte de interes pentru cei care lucrează remote, datorită comunităților active și oportunităților de networking, conform colive. Avantajele alegerii Sri Lanka drept destinație ca nomad digital: • Opțiuni de cazare accesibile, de la pensiuni la apartamente cu servicii incluse • Bucătărie locală variată, adaptată mai multor preferințe alimentare • Evenimente culturale și festivaluri care pot fi explorate în timpul liber

Alte destinații ideale pentru nomazii digitali Da Nang, Vietnam Opțiuni de viză: e-visa de 90 de zile (cu posibilitatea ieșirilor și reintrărilor în țară), pentru unele naționalități 45 de zile fără viză Mâncarea este variată și accesibilă, iar cazarea poate fi la standard ridicat la costuri reduse. Există opțiuni de co-living și multe locuințe disponibile prin Airbnb. Orașul Da Nang este situat pe coastă, aproape de Hoi An. Plaja este lungă și puțin aglomerată, potrivită pentru relaxare și pentru începători la surf. În funcție de naționalitate, poate fi necesară obținerea unei e-vize pentru 90 de zile. Mexico City, Mexic Opțiuni de viză: 180 de zile fără viză pentru multe țări sau Viză de Rezident Temporar. Mexico City oferă mâncare variată, cafenele, artă, viață de noapte, baruri de vinuri, berării și multe opțiuni de street food. Există spații de co-living precum Outsite și numeroase cafenele potrivite pentru lucru. În timpul liber pot fi vizitate muzee, galerii, evenimente de lucha libre, mezcalerii și piețe de mâncare stradală. Pentru o pauză la plajă, se poate ajunge rapid în Playa del Carmen, Los Cabos sau Tulum. Buenos Aires, Argentina Opțiuni de viză: viză pentru nomazi digitali de până la 180 de zile sau ședere turistică fără viză de până la 90 de zile. Buenos Aires combină cultură, arhitectură, cafenele și baruri. Devine tot mai popular printre nomazii digitali. Fiind situată în emisfera sudică, vara are loc între decembrie și februarie, perioadă potrivită pentru cei care doresc temperaturi mai ridicate în timpul iernii europene, conform myvegantravels. Chiang Mai, Thailanda Opțiuni de viză: viză pentru nomazi digitali valabilă 5 ani, cu șederi de până la 180 de zile per perioadă. Chiang Mai este una dintre destinațiile clasice pentru nomazi digitali. Există opțiuni variate de viză, iar orașul este bine conectat cu alte destinații din Asia. Capitala Bangkok este puțin mai scumpă, dar potrivită pentru cei care preferă orașe mari și dinamice.

