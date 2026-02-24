O țară exotică a lansat o viză specială care permite oricui să lucreze de pe o plajă de vis și să reducă și costurile de trai

Stiri Turism
Sri lanka 1

Dacă încă lucrezi ca nomad digital sau îți cauți următoarea destinație din care să muncești remote, poți adăuga această țară pe lista opțiunilor. 

autor
Anca Lupescu

Aceasta destinație a lansat oficial viza pentru nomazi digitali în luna februarie. Iată care este țara și cum poți aplica pentru o viză dacă ești nomad digital.

Sri Lanka, țara care a lansat viza pentru nomazi digitali

Nomazii digitali au o oportunitate de a aplica pentru o viză în Sri Lanka. Țara a lansat oficial viza specială pentru freelancerii care pot și vor să lucreze de oriunde.

Viza este concepută pentru „a atrage profesioniști străini care doresc să locuiască și să lucreze de la distanță din Sri Lanka, oferind servicii pentru clienți sau companii din afara țării”, potrivit Departamentului de Imigrare și Emigrare din Sri Lanka – Divizia Vize de Rezidență, conform cnbc.

Cine poate solicita viza și criteriile de eligibilitate

Pentru a fi eligibili, solicitanții trebuie să îndeplinească mai multe condiții, printre care:

Să fie angajați ai unei companii din altă țară, să fie freelanceri sau să dețină o afacere care nu este înregistrată în Sri Lanka. Să aibă un venit minim lunar de 2.000 de dolari SUA. Pentru cei care au mai mult de doi dependenți, suma crește cu 500 de dolari pentru fiecare persoană suplimentară. Este necesară dovada venitului minim lunar. Să dețină asigurare medicală și să aibă cazare adecvată pentru întreaga perioadă a șederii. Să nu desfășoare activități politice sau care pot provoca tulburări. Să prezinte dovada unui cazier judiciar curat din țara de origine.

Documentele și pașii necesari pentru aplicare

Solicitanții trebuie să plătească 500 de dolari de persoană pentru depunerea cererii de viză, potrivit Departamentului de Imigrare și Emigrare.

Documente necesare:

•  Formularul de cerere pentru viză completat corespunzător

•  Scrisoare de solicitare din partea aplicantului

•  Copie a pașaportului (valabil cel puțin 6 luni)

•  Două fotografii recente tip pașaport

•  Certificat de căsătorie (pentru soț/soție)

•  Certificat de naștere (pentru persoanele aflate în întreținere)

•  Formular de verificare de securitate completat corespunzător

•  Raport medical

•  Certificat recent de cazier judiciar din țara de origine sau de reședință (nu mai vechi de 3 luni)

•  Asigurare medicală internațională care acoperă îngrijiri medicale în Sri Lanka

•  Recomandare din partea Ministerului Economiei Digitale

•  Dovada venitului minim lunar transferat pentru solicitantul principal și persoanele aflate în întreținere

După pregătirea tuturor documentelor, acestea trebuie trimise online către Departamentul de Imigrare și Emigrare – Divizia Vize de Rezidență. Dacă cererea este aprobată, viza va fi aplicată în pașaportul solicitantului. Viza poate fi reînnoită anual, însă după primul an este necesară dovada înregistrării fiscale în Sri Lanka.

Deținătorii vizei pentru nomazi digitali pot deschide conturi bancare personale în Sri Lanka, își pot înscrie copiii la școli internaționale sau private și pot participa la spații de co-working și la evenimente turistice organizate de autorități sau de entități private.

Orice modificare privind locul de muncă, venitul sau numărul persoanelor aflate în întreținere trebuie notificată Departamentului de Imigrare și Emigrare în termen de 30 de zile.

Creșterea popularității vizelor pentru nomazi digitali

Programele de viză pentru nomazi digitali au devenit mai populare după pandemia de Covid-19. Până în 2025, peste 50 de regiuni și țări oferă astfel de programe, inclusiv Italia, Bulgaria și Spania.

Viza pentru nomazi digitali din Sri Lanka este similară cu cele din alte țări din Europa și Asia. Perioada de ședere diferă în funcție de țară, însă majoritatea permit o ședere între șase luni și un an.

Pe lângă obținerea vizei, există și alte aspecte importante dacă intenționezi să locuiești și să lucrezi remote dintr-o altă țară.

De exemplu, cetățenii americani care câștigă peste pragul minim de declarare trebuie să depună în continuare declarație fiscală în SUA, potrivit H&R Block.

Durata vizei și drepturile acordate nomazilor digitali

Discutată pentru prima dată în 2021, viza pentru nomazi digitali din Sri Lanka a fost lansată oficial în februarie 2026, permițând celor care lucrează remote să locuiască pe insulă timp de un an sau mai mult, în timp ce lucrează pentru companii sau clienți din afara țării. Momentan, durata vizei este de un an.

De ce nomazii digitali aleg această țară

Sri Lanka devine rapid o destinație atractivă pentru nomazii digitali care caută un echilibru între muncă și explorare. Țara oferă o combinație de peisaje naturale, costuri de trai accesibile și o comunitate primitoare, ceea ce o face potrivită pentru cei care lucrează de la distanță. Fie că ești freelancer, antreprenor sau angajat remote, Sri Lanka oferă condiții care pot susține acest stil de viață.

Peisajele sunt variate: plaje, plantații de ceai și orașe istorice. Această diversitate oferă opțiuni atât pentru muncă, cât și pentru timp liber. Costul vieții este mai redus comparativ cu multe țări occidentale, ceea ce permite un nivel de trai confortabil.

Infrastructura este în curs de dezvoltare, iar multe cafenele și spații de coworking oferă conexiune Wi-Fi stabilă și medii potrivite pentru lucru. Orașe precum Colombo, Galle și Kandy au devenit puncte de interes pentru cei care lucrează remote, datorită comunităților active și oportunităților de networking, conform colive.

Avantajele alegerii Sri Lanka drept destinație ca nomad digital:

•    Opțiuni de cazare accesibile, de la pensiuni la apartamente cu servicii incluse

•    Bucătărie locală variată, adaptată mai multor preferințe alimentare

•    Evenimente culturale și festivaluri care pot fi explorate în timpul liber

Alte destinații ideale pentru nomazii digitali 

Da Nang, Vietnam

Opțiuni de viză: e-visa de 90 de zile (cu posibilitatea ieșirilor și reintrărilor în țară), pentru unele naționalități 45 de zile fără viză 

Mâncarea este variată și accesibilă, iar cazarea poate fi la standard ridicat la costuri reduse. Există opțiuni de co-living și multe locuințe disponibile prin Airbnb.

Orașul Da Nang este situat pe coastă, aproape de Hoi An. Plaja este lungă și puțin aglomerată, potrivită pentru relaxare și pentru începători la surf. În funcție de naționalitate, poate fi necesară obținerea unei e-vize pentru 90 de zile.

Mexico City, Mexic

Opțiuni de viză: 180 de zile fără viză pentru multe țări sau Viză de Rezident Temporar. 

Mexico City oferă mâncare variată, cafenele, artă, viață de noapte, baruri de vinuri, berării și multe opțiuni de street food. Există spații de co-living precum Outsite și numeroase cafenele potrivite pentru lucru. În timpul liber pot fi vizitate muzee, galerii, evenimente de lucha libre, mezcalerii și piețe de mâncare stradală. Pentru o pauză la plajă, se poate ajunge rapid în Playa del Carmen, Los Cabos sau Tulum.

Buenos Aires, Argentina

Opțiuni de viză: viză pentru nomazi digitali de până la 180 de zile sau ședere turistică fără viză de până la 90 de zile.

Buenos Aires combină cultură, arhitectură, cafenele și baruri. Devine tot mai popular printre nomazii digitali. Fiind situată în emisfera sudică, vara are loc între decembrie și februarie, perioadă potrivită pentru cei care doresc temperaturi mai ridicate în timpul iernii europene, conform myvegantravels.

Chiang Mai, Thailanda

Opțiuni de viză: viză pentru nomazi digitali valabilă 5 ani, cu șederi de până la 180 de zile per perioadă. 

Chiang Mai este una dintre destinațiile clasice pentru nomazi digitali. Există opțiuni variate de viză, iar orașul este bine conectat cu alte destinații din Asia. Capitala Bangkok este puțin mai scumpă, dar potrivită pentru cei care preferă orașe mari și dinamice.

Etichete: viză, Sri Lanka,

Dată publicare:

Articol recomandat de sport.ro
Italienii au reacționat în două cuvinte după ce a fost anunțată înlocuirea lui Cristi Chivu la Inter
Italienii au reacționat în două cuvinte după ce a fost anunțată înlocuirea lui Cristi Chivu la Inter
Citește și...
Pădurea Băneasa – evadare în natură la marginea Bucureștiului. Ce poți face aici împreună cu familia
Stiri Turism
Pădurea Băneasa – evadare în natură la marginea Bucureștiului. Ce poți face aici împreună cu familia

Pădurea Băneasa este ultima mare pădure urbană aflată la marginea Bucureștiului și este una dintre cele mai accesibile zone naturale pentru locuitorii Capitalei. 

Destinația ascunsă din Grecia de care puțini au auzit. Turiștii vin aici pentru plajele virgine și atmosfera autentică locală
Stiri Turism
Destinația ascunsă din Grecia de care puțini au auzit. Turiștii vin aici pentru plajele virgine și atmosfera autentică locală

Departe de aglomerația din Santorini sau Mykonos, există o destinație ascunsă din Grecia care cucerește prin plaje virgine, ape limpezi și peisaje neatinse de turismul de masă.

Parcul Natural Văcărești – delta urbană din București și biodiversitatea sa surprinzătoare. Cum s-a format
Stiri Turism
Parcul Natural Văcărești – delta urbană din București și biodiversitatea sa surprinzătoare. Cum s-a format

Parcul Natural Văcărești este administrat de Asociația Parcul Natural Văcărești în parteneriat cu Primăria Municipiului București și alte instituții care se ocupă cu cercetarea, protecția și conservarea naturii. 

Recomandări
Patru ani de război în Ucraina. Bilanțul unui conflict care a schimbat arhitectura de securitate a Europei
Stiri externe
Patru ani de război în Ucraina. Bilanțul unui conflict care a schimbat arhitectura de securitate a Europei

Este 24 februarie 2026. Se împlinesc exact 4 ani de la invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina vecină. Kremlinul continuă războiul brutal, omoară civili și folosește chiar și iarna ca armă. Frontul a obosit, se poartă negocieri, dar pacea e departe.

Iubirea, prin lentila psihiatriei. „Am putea fi tentați să punem diagnostice serioase”. Obsesie, atașament sau dragoste
Stiri Diverse
Iubirea, prin lentila psihiatriei. „Am putea fi tentați să punem diagnostice serioase”. Obsesie, atașament sau dragoste

Ce este, de fapt, iubirea? O emoție, o alegere, o nevoie biologică sau o formă sofisticată de „nebunie” temporară? 

Meteorologii au extins avertizarea de lapoviță și ninsori. Cod galben și portocaliu la munte. HARTĂ
Vremea
Meteorologii au extins avertizarea de lapoviță și ninsori. Cod galben și portocaliu la munte. HARTĂ

Meteorologii anunţă că, până joi dimineaţă, vor fi ploi în cea mai mare parte a ţării, dar în şi lapoviţă şi ninsoare în centru şi în est, în timp ce la munte va ninge. 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 23 Februarie 2026

42:16

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Un șantier plin de promisiuni

42:02

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 23 Februarie 2026

01:43:50

Alt Text!
Doctor de bine
(P) După operație, sistemul nervos se recuperează într-un an. Ce rol are neuronavigația în neurochirurgie, într-un centru integrat destinat patologiei cerebrale, ne spune prof. dr. Horia Pleș, medic primar neurolog

17:36

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

iBani

(P) Cum s-a transformat o pasiune în business: tablouri Sky Map personalizate produse în România

Sport

Benzema, i-au ajuns „blestemele“ lui Șumudică: ce a pățit după ce a „găurit“ echipa românului

Sport

Federico Valverde, suspendat sever de UEFA?! Decizia definitivă luată de forul de la Nyon