Proiect dedicat Centenarului Marii Uniri: 100 de chipuri românești, fotografiate ca în 1918

"100 de chipuri româneşti" fotografiate ca în urmă cu 100 de ani. Este un proiect inedit lansat de un fotograf din Alba Iulia în anul centenarului Marii Uniri.

Va folosi cu strictă fidelitate tehnologia şi aparatură fotografică care l-au ajutat şi pe Samoilă Mârza, fotograful Marii Uniri, să imortalizeze celebrele instantanee din 1918.

Fotograful Radu Chindris va folosi aparate vechi de 150 de ani, cu lentile şlefuite manual, cu ajutorul cărora vă realiza în final un album cu portretele celor mai importanţi sau mai interesanţi 100 de romani.

Radu Chindris - fotograf: "Pentru acest proiect folosesc o tehnică care se folosea acum 150 de ani, se numeşte colodium umed şi presupune fotografierea şi developarea plăcilor umede pe loc. În decurs de 30 de minute facem o fotografie de la cap la coadă, de la o sticlă simplă, la final avem o fotografie unicat. Samoilă Mârza avea puţine placi, de aceea avem atât de puţine fotografii de la Unire."

Fotografiile originale ale lui Samoilă Mârza au fost convertite într-o formă mult mai rezistentă. Celebrul Samoilă Mârza i-a povestit nepotului său acele momente unice.

Aurel Santimbreanu - nepotul lui Samoilă Mârza: "Cu mândrie îmi spunea: Mai, nepoate, eu am fost singurul fotograf care am fotografiat sărbătorile Unirii de la 1 decembrie 1918. Zice: eu am plecat cu oamenii mei din sat, cu bicicleta că trebuia să aduc aparatul de fotografiat, trepiedul, geanta cu plăcile fotografice, or ieşit delegaţii- zice- din Sala Mare a Unirii, atunci am făcut nişte fotografii."

Cei care au pozat în fata "bătrânei" camere fotografice au înţeles mai bine dificultăţile de atunci.

Liviu Zgarciu - "Este destul de dificil, durează câteva minute pentru a sta într-o anumită poziţie. Îţi dai seama cât de greu i-a fost lui Samoilă Mârza la 1 decembrie 1918 să realizeze cele 6 instantanee."

Şi turiştii au fost impresionaţi. Fotografiile vor fi adunate într-un album tipărit. Deocamdată, nu sunt foarte clare criteriile de selecţie ale celor 100 de români care vor poza, dar vor conta faima, aportul adus la cunoșterea României în afară, dar şi expresivitatea chipului.