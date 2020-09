Profesorii în vârstă se pensionează pe capete de teama coronavirusului. Câți profedori au peste 65 de ani

Sute de profesori în vârstă speriaţi de Covid au hotărât să pună punct carierei. Nu se vor întoarce la catedră de luni, de teamă că se vor infecta.

Pentru cei care au boli cronice, dar vor rămâne totuşi în sistem, directorii de şcoli sunt nevoiţi să ia măsuri. Aceştia vor preda numai de acasă, până când lucrurile vor reveni la normal.

Aurel Grijincu a fost timp de 45 de ani învăţător la Şcoala Gimnaziala 13 din Timişoara. Anul acesta a împlinit vârsta de pensionare. Deşi în ianuarie a cerut să-şi continue activitatea până când clasa pe care o avea va termina ciclul primar, săptămâna trecută a hotărât să renunţe.

Aurel Grijincu - învăţător pensionar: „În situaţia asta eu nu pot să transmit tot ce aş dori copiilor, aşa cum ei ar fi meritat. M-am pregătit pentru noul an şcolar, mi-am cumpărat un telefon nou, mi-am făcut un abonament ca să pot să ţin lecţiile online, mi-am cumpărat tonner pentru imprimantă să fiu pregătit. În ultimele trei zile, în schimb, după avalanşa de schimbări, de proceduri, am simţit că nu mai sunt de ajutor. Am fost trecut la categoria persoanelor vulnerabile".

Distanţarea faţă de copii este de neimaginat pentru învăţător. Este şi motivul care l-a determinat să ia, cu lacrimi în ochi, cea mai grea decizie din viaţă.

Aurel Grijincu - învăţător pensionar: „Nu pot să îl privesc în ochi pe acel copil să îi spun să facă un pas înapoi, e greu."

Alţi cinci colegi vor proceda la fel.

Liane Iorgoaia - director adjunct Scoala Gimnaziala 13 Timişoara: „Am pierdut şase cadre didactice foarte valoroase acestei şcoli. Motivul principal pentru care s-au pensionat este această pandemie."

Numai judeţul Timiş pierde 52 de cadre didactice care s-au pensionat în această vară.

Cristina Escher - director adjunct Colegiul Naţional Bănăţean: "Fiindu-le teamă, nu vor mai continua ”.

Reporter: „Cum veţi face să supliniţi lipsa lor?”

Director: „Cu alţi colegi care iau colegi în şedinţele publice"

În Gorj 33 de dascăli şi-au depus dosarele.

Maria Cochina – inspector şef ISJ Gorj: „Spre deosebire de anii şcolari anteriori, avem un număr mai mare de pensionari care apar în această perioadă datorită epidemiei. Sunt mulţi dascăli care au o vârstă mai înaintată şi care se tem de sănătatea ce le-ar putea fi afectată".

Sunt 8.700 de profesori expuși

Constantin Huică – lider sindical : „Cred că cea mai bună măsură ar fi fost testarea elevilor şi a personalului şi ştiam cu cine incepem şcoala şi în ce condiţii se va desfăşura".

Pe de altă parte, mulţi directori de şcoli au luat decizia ca profesorii care au boli cronice să nu se mai expună la clasă.

Marin Popescu - inspector şcolar general ISJ Timiş: „Unitatea de învăţământ le va asigura procesul didactic online. Profesorul în cauză va preda de acasă, în mod online, elevilor care se găsesc fie acasă, fie la unitatea de învăţământ"

În toată ţara, potrivit ministerului educaţiei, peste 8.700 de cadre didactice au peste 65 de ani. La rândul lor, reprezentanţii sindicatelor din educaţie spun că sute de dascăli din categoriile de risc nu vor participa luni la deschiderea noului an şcolar.