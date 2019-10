Industria României a intrat în recesiune, potrivit analiştilor. Reacţia Guvernului

Producţia industrială a României a scăzut în ultimele două trimestre, iar fostul şef al Consiliului Fiscal susţine că a intrat astfel, în recesiune.

Ionuţ Dumitru avertizează că declinul este legat de ce se întâmplă în Europa, unde Germania va intra în recesiune tehnică, în această toamnă. Analiştii spun că tonul este dat de industria auto, care a încetinit şi trage după ea, întreaga economie.

Industria românească este în recesiune. O spune economistul Ionuţ Dumitru, fostul şef al Consiliului Fiscal.

Ionuț Dumitru, fostul președinte al Consiliului Fiscal: ”O scădere foarte amplă faţă de iulie anul trecut, de peste 6%, explicaţia - probabil - e legată de performanţă foarte slabă a economiei europene, în particular a Germaniei, iar performanta României pare să fie din ce în ce mai corelată cu cea a Germaniei”.



Toate ramurile industriei erau în scădere abruptă în luna iulie a acestui an, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică. Cea mai importantă adică cea prelucrătoare care conţine industria auto, este cea care influenţează foarte mult şi alte domenii. Germania va intra tehnic în recesiune, se aştepta economiştii, iar asta va afecta toată Europa.

laus Michelsen, Institutul German de Cercetare Economică: "Motivele încetinirii economice sunt în primul rând în industrie. Producţia e în declin de la mijlocul anului trecut, pe măsură unei cereri tot mai slabe, în special pentru bunurile de lungă durată pe pieţe importante. Industria este în recesiune. Treptat, asta afectează şi serviciile legate de aceste afaceri."

Alţi specialişti susţin însă că nu putem vorbi despre recesiune în România, ci doar de încetinirea creşterii.

Mihai Roman, profesor de macroeconomie la ASE: ”Industria trebui să fie cel mai important motorul economiei, dar în România ca și în Franța de exemplu nu mai reprezintă motorul economiei. Serviciile sunt cele care Conturează dezvoltare economică. Atât economia Germaniei cât și a Franței și a Italiei sunt în încetinire, așteptările sunt ca și economia României să cunoască o încetinire a ritmului. Atenție, nu o scădere, nu o trecere pe minus, ci doar o încetinire a ritmului".

În plină campanie electorală, Ministrul Finanţelor anunţa că bugetul va avea probleme doar dacă va veni un alt guvern.

Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor: ”Acum, la septembrie, o să fie un deficit mai mare decât cel din august, dar obiectivul rămâne în cel de încadrare în ceea ce am estimat la început de an. Şi anul trecut au fost astfel de discuţii, ba că depăşim, nu - ne-am încadrat în ceea ce am zis la început de an”.

Unii oameni de afaceri sunt însă îngrijoraţi. Preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie Romano-Germane, de exemplu, crede că în viitorul apropiat Guvernul ar pregăti impozitarea progresivă şi reducerea cu 30% a locurilor de muncă de la stat.

Dragoş Anastasiu, preşedintele Camerei de Comerţ Romano Germane: "Pe veniturile actuale și viitoare preconizate, pe o creștere economică cât decât, nu are cum să iasă, îl aruncăm în aer. Și atunci orice persoană responsabilă acestei țări, cu atât mai mult politicieni, trebuie să se întrebe ce fac în aceste condiții. Pe deoparte poți să scazi numărul de angajați la stat, şi sau creşti impozitele."

Cota unică de 16% impozit a fost introdusă în 2005, iar anul trecut a fost redusă la 10%. În sistemul bugetar lucrează acum circa 1,2 milioane de persoane.

