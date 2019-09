UNATC atrage tot mai mulți studenți străini. Dotările unice în sud-estul Europei

Centrul de cercetare al Universității, în care s-au investit peste 8 milioane de euro, are dotări de ultimă generație, folosite de marile case de producție ale lumii.

Enxhi are 25 de ani și este din Albania. A venit în România din 2014, pentru a studia regia și producție de film la UNATC.

Enxhi Rista, doctorand UNATC: „În acești cinci ani de facultate am învățat foarte multe lucruri. Am filmat pe peliculă. Lucru care nu s-ar fi întâmplat dacă eram în Albania. Am făcut trei filme pe peliculă și a fost o experiență minunată și vreau să rămân aici, în România. Poate să mă angajez aici, să fac filme, să fac și eu un lungmetraj”.

Peste 1.000 de tineri din toată țara, dar și din străînătate sunt înscriși acum la Facultățile de Teatru și Film din cadrul Universitatății Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică "I.L.Caragiale" din București.

Una dintre tehnologiile la care au acces acum studenții UNATC este sistemul de proiecție imersiv CAVE, în care pot dezvoltă proiecte în realitate virtuală. Astfel de inovații mai sunt folosite și în marile case de producție din Statele Unite.

Centrul de cercetare al universității este dotat cu sisteme de producție de film la rezoluție 4k, decoruri virtuale și programe de animație grafică de ultima generație. UNATC este singură universitate de profil din sud-estul Europei care deține astfel de tehnologii.

Dr. Alexandru Berceanu - Directorul centrului de cercetare "CINETic: „Studenții își pot dezvoltă atât capacitățile de producție, cât și capacitatea de a dezvoltă în cercetare și cei care au nevoie își pot dezvoltă și cunoștințele tehnice. Suntem o școală de artă, dar avem și componentă asta de dezvoltare a părților tehnice”

Tinerii pot studia acum la UNATC și Game Design. Universitatea a lansat de curând primul program de master din țara noastră dedicat celor care vor să-și dezvolte o carieră în industria de jocuri.

