Reprezentanţii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa au transmis, vineri, printr-un comunicat de presă, că poliţiştii de frontieră au fost informaţi, joi, de către MRCC Constanţa că la bordul unei nave comerciale aflată în zona economică exclusivă a României, la aproximativ 20 Mm Sud-Est de Sfântu Gheorghe, avea loc un incendiu.

Ulterior, sub coordonarea Gărzii de Coastă Constanţa s-a reuşit salvarea echipajului navei, o parte dintre aceştia având nevoie de îngrijiri medicale. Nava comercială s-a scufundat.

Procurorii au anunţat începerea urmăririi penal in rem pentru săvârşirea infracţiunilor de deversarea de substanţe poluante de pe o navă în zona economică exclusivă sau într-o zonă echivalentă stabilită în conformitate cu dreptul internaţional, distrugerea sau avarierea unei nave sau a încărcăturii acesteia, operarea unei aeronave civile fără pilot la bord care transportă armament, materiale radioactive, materiale explozive, precum şi bunuri periculoase şi pentru opt infracţiuni de vătămare corporală.

De asemenea, procurorii desfăşoară activităţi de urmărire penală pentru stabilirea tuturor circumstanţelor în care s-a petrecut evenimentul.

Ce ipoteză e luată în calcul

Liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor, Adrian Mihălcioiu, a afirmat că nava care a luat foc şi s-a scufundat în zona economică exclusivă a României ar fi fost atacată cu drone incendiare deoarece flăcările s-au extins rapid la bordul acesteia, iar apoi s-a scufundat.

"Din informaţiile pe care le avem, o navă a fost atacată în zona Sfântu Gheorghe, la 20 de mile, din nou în apele economice româneşti şi nava a luat foc foarte rapid, după care s-a scufundat. Cei 12 marinari, opt ucraineni şi patru din Azerbaidjan au fost salvaţi, doar unul singur este cu răni la mână. Impresia este că atacul s-a efectuat cu drone, probabil alt tip de drone, drone incendiare, cele care pot extinde uşor incendiul la navă, pentru că altfel nava nu avea cum să ia foc în felul ăsta şi să se şi scufunde", a declarat Adrian Mihălcioiu.

El a afirmat că trebuie luată în considerare şi o altă zonă de navigaţie pentru navele care vin spre Sulina.

"Cred că navele trebuie rerutate. Zonele de navigaţie prin apele economice sau departe de apele teritoriale pare că nu sunt în regulă, nu sunt zone sigure şi cred că autorităţile româneşti ar trebui să ia în considerare o rerutare şi o altă zonă de navigaţie a navelor care vin spre Sulina", a subliniat liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor.

El a precizat că nava respectivă avea pavilion Republica Dominicană, transporta zahăr, iar potrivit informaţiilor oficiale nu avea materiale inflamabile la bord.

Reprezentanţii Gărzii de Coastă au anunţat că au intervenit, joi seară, în Marea Neagră, pentru căutarea şi salvarea a 12 marinari, după ce la bordul unei nave comerciale care tranzita zona economică exclusivă a României a avut loc un incendiu.

"În urma desfăşurării operaţiunii de salvare, până la ora 21:00, toate cele 12 persoane, care s-au aflat la bordul navei comerciale au fost salvate. Dintre acestea, zece persoane au fost salvate de către poliţiştii de frontieră, una dintre ele fiind rănită, iar alte două persoane au fost salvate de către echipajul navei comerciale", a precizat sursa citată.

Garda de Coastă a menţionat că operaţiunea de căutare şi salvare s-a desfăşurat în condiţii dificile, valurile având o înălţime de aproximativ 2,5 metri.

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat că nava respectivă ar fi fost lovită şi s-ar fi scufundat.

"Nava a fost lovită şi pare că s-a scufundat, dar pentru moment nu ştim de cine, de ce fel de... O să fie o cercetare, se va stabili, dar nu e bine să ne lăsăm în speculaţii", a explicat, joi seară, Nicuşor Dan, într-o conferinţă de presă.