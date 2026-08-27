Nava „PROGRESS IV” a transmis semnalul de alertă la ora 17:55, după care a fost raportat un incendiu la bord și producerea unor avarii grave, potrivit surselor ȘtirileProTV.

Autoritatea Navală Română, prin serviciul MRCC, a mobilizat pentru intervenție nava comercială „MOHAMAD B”, ambarcațiunea „MAI 0201” a Poliției de Frontieră și navele ARSVOM „SAR ARES” și „SAR ARTEMIS”.

Echipajele de intervenție au reușit să îi recupereze din apă pe toți cei 12 membri ai echipajului, în viață. Între timp, nava cargo s-a scufundat.

Unul dintre marinari a suferit o fractură la braț și primește îngrijiri medicale.

Precizările Gărzii de Coastă

Garda de Coastă a participat la salvarea echipajului unei nave care s-a scufundat în Marea Neagră.

Polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au intervenit, în seara zilei de 27 august 2026, în cadrul unei acțiuni de căutare și salvare a persoanelor, desfășurată la Marea Neagră, după ce la bordul unei nave comerciale, care tranzita zona economică exclusivă a României, a avut loc un incendiu.

În data de 27.08.2026, în jurul orei 19:00, polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au fost informați de către MRCC Constanța cu privire la faptul că la bordul unei nave comerciale, aflată în zona economică exclusivă a României, la aproximativ 20 de mile marine Sud-Est Sfântul Gheorghe, s-a produs un incendiu.

MRCC Constanța a declanșat o operațiune de căutare și salvare a persoanelor aflate în pericol pe mare, prima intervenție fiind asigurată de către un mijloc de mobilitate navală din cadrul Gărzii de Coastă, desemnat coordonator la fața locului de către MRCC Constanța.

În urma informațiilor transmise de către o navă comercială aflată în zonă, potrivit căreia au fost observate persoane în apă, polițiștii de frontieră au acționat imediat pentru căutarea și salvarea acestora.

În urma desfășurării operațiunii de salvare, până la ora 21:00, toate cele 12 persoane, care s-au aflat la bordul navei comerciale au fost salvate. Dintre acestea, zece persoane au fost salvate de către polițiștii de frontieră, una dintre ele fiind rănită, iar alte două persoane au fost salvate de către echipajul navei comerciale.

Operațiunea de căutare și salvare s-a desfășurat în condiții dificile, valurile având o înălțime de aproximativ 2,5 metri, dar intervenție rapidă a polițiștilor de frontieră care au coordonat cele două nave ARSVOM și nava comercială a asigurat salvarea tuturor persoanelor aflate în pericol.