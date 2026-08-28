Misiunea, care a durat aproximativ trei ore, s-a desfășurat în condiții dificile, cu valuri de peste doi metri. Toți cei 12 marinari de la bord au fost recuperați în viață.

Salvatorii spun că, dacă ar fi întârziat câteva zeci de minute, totul se putea transforma într-o tragedie.

Imagini dramatice au fost surprinse de salvatorii trimiși spre nava care s-a scufundat la aproximativ 15 mile marine de Sfântu Gheorghe. Alarma s-a dat în jurul orei 17:55, după ce o ambarcațiune aflată în zonă a anunțat că sunt oameni în apă.

Corespondent Știrile PRO TV: „A fost o intervenție dificilă în largul Mării Negre, cu valuri de doi metri și jumătate. Polițiștii de frontieră au reușit să salveze zece dintre marinarii care erau în apă, iar alți doi au fost recuperați de echipajul unei nave comerciale care se afla în zonă.”

Comisar-șef Gabriel Cerchez, comandantul navei: „În momentul în care am ajuns în zonă, nava era deja scufundată.”

Reporter: „Cum erau oamenii când i-ați găsit?”

Comisar-șef Gabriel Cerchez, comandantul navei: „Vă dați seama că erau speriați. Deja era întuneric beznă. Dacă mai întârziam și 20 de minute, cred că nu mai reușeam să îi găsim.”

Rând pe rând, marinarii au fost urcați la bordul navei Gărzii de Coastă.

Reporter: „Ce v-au spus când au urcat la bordul navei noastre?”

Comisar-șef Gabriel Cerchez, comandantul navei: „Vă dați seama că ne-au mulțumit. Cei 10 pe care i-am avut la bord voiau să fie siguri că și ceilalți membri sunt în siguranță. Le-am confirmat că și celelalte două persoane sunt salvate.”

Corespondent Știrile PRO TV: „Nouă marinari au ajuns aici, în Portul Constanța. Au fost aduși de polițiștii de frontieră cu nava Ștefan cel Mare, în timp ce alți trei membri ai echipajului au fost transportați la Sulina. Printre cei trimiși la Sulina se află un bărbat rănit grav la o mână. La bordul navei scufundate erau 12 marinari, opt ucraineni și patru azeri. Nava Progress IV, sub pavilion dominican, a plecat din Ucraina, Reni, cu destinația Tekirdag, Turcia, încărcată cu zahăr.”

Reporter: „V-au spus ce s-a întâmplat?”

Comisar-șef Gabriel Cerchez, comandantul navei: „Au spus doar că au avut un incendiu și nava s-a scufundat.”

În Portul Constanța au fost mobilizate numeroase echipaje SMURD și de la Serviciul de Ambulanță Constanța.

Corespondent Știrile PRO TV: „Nava Gărzii de Coastă a ajuns în Portul Constanța în jurul orei 1:30, joi noapte, după o intervenție contracronometru în largul Mării Negre. 16 polițiști de frontieră au participat la misiunea de căutare și salvare și două ambarcațiuni ale ARSVOM. În port, au fost trimise numeroase echipaje medicale. Unul dintre marinari a fost lovit la picior și a primit îngrijiri medicale în port, după care a fost transportat la Spitalul Județean din Constanța. Și colegii lui au fost evaluați de medicii sosiți la fața locului. Cei nouă membri ai echipajului care au ajuns în portul din Constanța vor fi audiați de autoritățile noastre pentru a afla ce s-a întâmplat, ce a provocat incendiul la bordul navei și de ce s-a scufundat. Cel mai probabil, autoritățile vor deschide o anchetă ce va fi coordonată de procurorii Parchetului de la Curtea de Apel Constanța.”