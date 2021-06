Procesiune cu racla Sfântului Ioan cel Nou, la Suceava. „Sfântul ne ocrotește” spun oamenii

Mii de oameni au participat marți seară la tradiționala procesiune cu racla Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava.

În acest an, pentru a limita răspândirea noului virus, racla a fost supravegheată îndeaproape de sute de jandarmi și polițiști, care au flancat-o pe tot parcursul procesiunii.

Moaştele sfântului mucenic Ioan cel Nou au fost însoţite pe străzile municipiului Suceava de sute de clerici, monahi şi mii de pelerini. Cum anul trecut, din cauza pandemiei, localnicii nu s-au putut bucura de aceasta procesiune, în acest an s-au adunat cu miile. Spre deosebire de anii trecuţi, însă, credincioşii nu au mai putut trece acum pe sub racla sfântului, din motive ce ţin de noile condiţii sanitare. S-au bucurat însă că au putut măcar să ia parte la eveniment.

„Ne bucurăm că anul ăsta putem să participăm pentru că Sf. Ioan este ocrotitor al oraşului şi al întregului judeţ şi îl petrecem pe străzile oraşului.” mărturisește o credincioasă.

„Anul trecut nu ne-am bucurat de această sărbătoare, dar ne bucurăm întotdeauna că sfântul ne ocroteşte. Venim de câte ori este nevoie sau de câte ori dorim să ne închinăm” spune altcineva.

În acest an, procesiunea s-a ţinut cu două zile mai devreme decât ziua în care sucevenii îl sărbătoresc pe Sfântul Ioan cel Nou, iar credincioşii au fost rugaţi să respecte recomandările autorităţilor.

-Am venit să participăm la procesiune.

-Veniţi în fiecare an?

-Noi, de regulă, suntem plecaţi în străinătate. Acum, cu pandemia, suntem în ţară şi am profitat de acest fapt. De 11 ani nu am mai fost într-o procesiune."



„Este mai organizat. ... Este mult mai frumos. Mi se pare ceva extraordinar. Am simţit o trăire imensă. E atât de frumos, intr-o-asa o linişte” - mărturisesc alți participanți la procesiune.

Moaştele Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava au fost aduse în Moldova de Voievodul Alexandru cel Bun în anul 1415 şi depuse la Biserică Mirăuți din Suceava, unde au stat până în anul 1589, când au fost mutate în noua Catedrala Mitropolitană. În prezent, sfintele moaşte se află la Mănăstirea "Sfântul Ioan cel Nou" din Suceava.