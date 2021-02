ÎPS Teodosie nu a renunțat, în plină pandemie, la procesiunea de la Constanța. I-a condus pe credincioși din caleașcă

În frunte cu Înalt Prea Sfințitul Teodosie, bine ancorat într-o trăsură cu armăsar negru, sute de enoriași au plecat în procesiune, pe cel mai mare bulevard din Constanța. Îl cinstesc, miercuri, cu acordul Primăriei, pe Sfântul Haralambie.

Manifestarea s-a mutat într-o biserică ridicată ilegal de un preot - care, de altfel, a și fost condamnat la închisoare cu suspendare pentru inițiativă.

În jurul orei opt, soborul de preoți și enoriașii pe care îi păstoresc s-au adunat la intrarea în Constanța, lângă vaporul inscripționat cu numele orașului. Pe la 9, și-a făcut apariția și Arhiepiscopul, care s-a mutat din mașină într-o trăsură.

Traficul a fost paralizat. Minute bune s-au chinuit oamenii legii să dirijeze miile de autoturisme. Care, la un moment dat, s-au și oprit să îi facă loc lui Teodosie. Cu Înalt prea Sfinţitul pe post de deschizător de drum, credincioșii au străbătut drumul până la biserica Sfântul Haralambie pe jos.

Bărbat: "E o surpriză pentru mine. Sunt din Craiova şi am venit cu lucrul aici, dar iată că surprize sunt. Uitandu-mă pe internet am văzut că se întâmplă ceva şi am chiulit de la serviciu."

Reporter: Aţi participat şi la procesiune?

Femeie: Da, de acolo venim!

Reporter: Veniţi în fiecare an?

Femeie: Am venit şi anul trecut şi acum 2 ani. Foarte importantă slujbă asta.

Biserica în care s-a ţinut slujba a fost subiectul unui dosar de cercetare penală. Preotul care a ridicat-o a şi primit un an de închisoare cu suspendare pentru construirea ei. Lăcașul este și singurul din oraș căruia îi trece un stâlp de electricitate prin acoperiș.

În curte, au fost expuse moaștele Sfântului Haralambie. Iar enoriașii au purces la închinăciune și sărutat, deși nimeni nu s-a ocupat de dezinfectarea lor.

- Când trăia sfântul Haralambie a mântuit poporul de molima, poate ne scapă şi pe noi de pandemia asta. Biserica e foarte binevenită pentru poporul român, asta speranţa i-a rămas, biserica şi credinţa.

- E sărbătoare mare care ne aduce bucurie în suflet. Pentru sănătate, pentru copii. Nu mă bag în aglomeraţie, eu stau aşa... sunt mai rezervată.

Sfântul Mucenic Haralambie este cel mai vârstnic mucenic prăznuit de creștini. A trăit pe vremea împăratului roman Septimiu Sever și a fost decapitat la 103 ani.

Înalt Prea Sfinţia Sa Teodosie susţine că pelerinajul de astăzi, deşi desfăşurat, din nou, sub stare de alertă era obligatoriu.

Procurorii constănţeni au anunţat luna trecută că au primit două plângeri referitoare la pelerinajele organizate de Înalt Prea Sfinţia Teodosie de Bobotează şi de Sfântul Andrei.