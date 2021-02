IPS Teodosie, în caleaşcă trasă de un armăsar negru la pelerinajul Sf. Haralambie. Cum i-ar fi venit ideea

Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, a mai organizat o procesiune religioasă, după ce a ținut a doua slujbă de Înviere, la Constanța, și un pelerinaj de Sfântul Andrei, în ciuda pandemiei.

Urcat într-o caleașcă trasă de un armăsar negru, Teodosie a binecuvântat sute de credincioși, adunați pe cel mai mare bulevard din oraş. Pelerinii l-au cinstit astăzi, cu acordul Primăriei, pe Sfântul Haralambie. Apoi s-au mutat într-o biserică ridicată ilegal, de un preot, care de altfel a și fost condamnat la închisoare cu suspendare, pentru această inițiativă.



Pe la 8 dimineaţa, preoţii şi credincioşii s-au adunat la intrarea în Constanța. Spre ora 9 şi-a făcut apariţia şi arhiepiscopul Tomisului, Teodosie, care a urcat într-o caleașcă trasă de un impunător armăsar negru şi s-a îndreptat către biserica Sfântul Haralambie.

Procesiunea, care a avut autorizaţie din partea Primăriei Constanța, a dat peste cap traficul din oraş. Cu Teodosie în frunte, sutele de oameni au mers aproape un kilometru pe jos până la biserică. Îmbulzeala a fost inevitabilă.

„Nu vă înghesuiţi, vin eu la voi! Că apoi vă vedeţi la televizor " le spunea oamenilor un preot care miruia.

Oamenii s-au înghesuit şi când au vrut să-şi ridice pachetul de mâncare promis de preot în semn de mulţumire pentru prezenţă.

„Mergeţi puţin mai înapoi ca sunt pachete pentru toată lumea!" îndemna un jandarm mulțimea.

Au venit oameni chiar și de la șapte dimineața

Bărbat: „E o surpriză pentru mine, sunt din Craiova şi am venit cu lucrul aici, uitându-mă pe internet am văzut că se întâmplă ceva şi am chiulit de la serviciu."

„„Pentru toată familia! (e importantă slujba, n.r.). Noi de la 7 am venit!" spune o femeie în vârstă.

Biserica în care s-a ţinut slujba a fost subiectul unui dosar penal. Preotul care a construit-o a primit un an de închisoare cu suspendare, pentru că ridicat-o ilegal. Biserica este cunoscută şi pentru că are un stâlp de electricitate care trece prin acoperiş.

Înconjurat de steaguri tricolore şi sute de pelerini, inclusiv de preoţi care nu purtau masca, Arhiepiscopul Tomisului spune că ideea pelerinajului i-a venit din...Capitală.

IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului: „Nu puteam să nu ţinem această tradiţie, întrucât ne-a încurajat şi Bucureştiul, că au făcut o procesiune şi mai mare pentru Antonie cel Mare”

Reporter: Dar fiind pandemie nu se putea renunţa?

IPS Teodosie: „Nu are legătură! Astea sunt întrebările dumneavoastră curioase...vreţi să puneţi câte o săgeată!"

Sfântul Mucenic Haralambie a trăit pe vremea împăratului roman Septimiu Sever şi a fost condamnat la moarte prin decapitare.