Problemele persistă în Hunedoara: sate izolate de nămeți, sute de oameni fără curent și apă

Stiri actuale
06-01-2026 | 13:08
×
Codul embed a fost copiat

Situație dramatică în Hunedoara, unde câteva sute de oameni din comuna Vețel continuă să fie izolați din cauza nămeților mari, care au blocat drumul de acces spre cele cinci sate.

autor
Alexandra Clej

Aproximativ două sute de oameni nu au curent electric în gospodării de sâmbătă. Locuitorii comunei spun că printre ei se află și câțiva bolnavi care au nevoie urgentă de aparate de oxigen. De asemenea, de patru zile, avaria de la rețeaua electrică a făcut ca oamenii care au hidrofoare să stea fără apă în case.

Utilajele trimise în zonă au încercat să deszăpezească drumul pentru accesul echipelor de intervenție la rețeaua electrică, însă au rămas blocate în nămeți. În total, 16 localități din Hunedoara continuă să nu fie alimentate cu energie electrică, afectate fiind aproape 3.000 de persoane.

Gospodării și case inundate în Mehedinți, după topirea zăpezii. Apa în curți a ajuns și la jumătate de metru

Sursa: Pro TV

Etichete: curent, apa, hunedoara, localitati,

Dată publicare: 06-01-2026 13:01

Articol recomandat de sport.ro
Ruptură în familie: Gigi Becali: "L-am iubit ca pe un frate, dar am aflat ce a făcut"
Ruptură în familie: Gigi Becali: "L-am iubit ca pe un frate, dar am aflat ce a făcut"
Citește și...
Mii de persoane din Alba și Hunedoara au rămas fără curent electric. Recomandări pentru populație
Stiri actuale
Mii de persoane din Alba și Hunedoara au rămas fără curent electric. Recomandări pentru populație

Secretarul de stat Raed Arafat, şef al DSU, a anunţat luni că 10.000 de persoane din în judeţul Alba şi 5.000 din judeţul Hunedoara nu au curent electric din cauza condiţiilor meteo nefavorabile.

Vreme severă în România: cod galben și portocaliu de ploi și ninsori în aproape toată țara
Vremea
Vreme severă în România: cod galben și portocaliu de ploi și ninsori în aproape toată țara

Luni, de la ora 10:00, mare parte din țară va fi sub Cod galben de vreme rea, iar în zonele montane din Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj și Hunedoara se anunță un cod portocaliu de ninsori abundente.

O șoferiță a fost prinsă băută la volan, în Hunedoara. Aparatul etilotest a rezultat 1,19 mg/l alcool pur în aerul expirat
Stiri actuale
O șoferiță a fost prinsă băută la volan, în Hunedoara. Aparatul etilotest a rezultat 1,19 mg/l alcool pur în aerul expirat

O femeie din Timiş care conducea un autoturism pe autostrada A1 a fost oprită de poliţiştii din Hunedoara, care bănuiau că aceasta consumase alcool.

Recomandări
Cod galben de ploi, ninsori, polei și vânt puternic în aproape toată țara. Temperaturile scad până la -15 grade. HARTĂ
Vremea
Cod galben de ploi, ninsori, polei și vânt puternic în aproape toată țara. Temperaturile scad până la -15 grade. HARTĂ

Meteorologii ANM anunță că în următoarele zile în cea mai mare parte a țării vor fi precipitații însemnate, cu acumulări de apă de 10-40 l/mp.

Ursula von der Leyen, despre Hubul de Securitate de la Marea Neagră: Comisia Europeană este pregătită să sprijine România
Stiri externe
Ursula von der Leyen, despre Hubul de Securitate de la Marea Neagră: Comisia Europeană este pregătită să sprijine România

Preşedintele Comisiei Europene Ursula von der Leyen a răspuns solicitării europarlamentarului Victor Negrescu ca România să găzduiască Hubul European de Securitate de la Marea Neagră. 

„Nu vă jucați cu Trump”. SUA avertizează Iranul într-un mesaj scris în limba lor. Ayatollahul ar plănui să fugă în Rusia
Stiri externe
„Nu vă jucați cu Trump”. SUA avertizează Iranul într-un mesaj scris în limba lor. Ayatollahul ar plănui să fugă în Rusia

Contul în limba farsi al Departamentului de Stat al SUA a publicat o fotografie a președintelui Donald Trump, însoțită de textul „Nu vă jucați cu președintele Trump”, scrisă cu litere roșii în limba farsi.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 05 Ianuarie 2026

45:59

Alt Text!
La Măruță
5 Ianuarie 2026

01:29:53

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
05 Ianuarie 2026

01:45:26

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28