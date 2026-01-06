Problemele persistă în Hunedoara: sate izolate de nămeți, sute de oameni fără curent și apă

Situație dramatică în Hunedoara, unde câteva sute de oameni din comuna Vețel continuă să fie izolați din cauza nămeților mari, care au blocat drumul de acces spre cele cinci sate.

Aproximativ două sute de oameni nu au curent electric în gospodării de sâmbătă. Locuitorii comunei spun că printre ei se află și câțiva bolnavi care au nevoie urgentă de aparate de oxigen. De asemenea, de patru zile, avaria de la rețeaua electrică a făcut ca oamenii care au hidrofoare să stea fără apă în case.

Utilajele trimise în zonă au încercat să deszăpezească drumul pentru accesul echipelor de intervenție la rețeaua electrică, însă au rămas blocate în nămeți. În total, 16 localități din Hunedoara continuă să nu fie alimentate cu energie electrică, afectate fiind aproape 3.000 de persoane.

