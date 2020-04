Primul cadru medical ucis de COVID-19, în România

Un ambulanţier de 53 de ani, din Suceava, a murit ieri de Covid 19, şi devine astfel primul caz de deces în rândul personalului medical, în urmă infectării la muncă cu noul coronavirus, conform Ministerului Sănătăţii.

11 persoane infectate cu coronavirus, și-au pierdut viața la Spitalul Județean din Suceava, în ultimele zile.

Medicii militari care au preluat coordonarea unității sanitare, încearcă să limiteze focarul, prin stabilirea unor circuite epidemiologice clare, iar personalul a fost instruit, cum să poarte echipamentul de protecție.

Din păcate, unele decizii luate de militari nu sunt pe placul medicilor civili, iar tensiunile create nu îi ajută în nici un fel pe bolnavi.

Bărbatul în vârstă de 53 de ani era angajat al Serviciului Județean de Ambulanță Suceava. A prezentat primele simptome în dată de 24 martie, iar rezultatul pozitiv a venit șase zile mai târziu.

Ambulanțierul a intrat în carantină la domiciliu, iar în urmă cu două zile, directorul medical l-a sunat și a observat o înrăutățire a stării de sănătate. Așa că i-a cerut să sune la 112 pentru a fi transportat la spital, dar ambulanțierul nu a făcut acest lucru. Ieri a fost însă mult prea târziu pentru a mai putea fi salvat.

Alexandru Lăzăreanu, manager Serviciul Județean de Ambulanță Suceava: "Am aflat de la colegi că făcea tratament pentru hipertensiune arterială, dar nu s-a plâns niciodată. Am aflat că i s-a dat tratament și s-a dus acasă. Directoarea medicală ține legătura cu o parte din cei carantinati la domiciliu, printre care și el. La un moment dat a sunat fiica lui și a spus că el se simte rău. S-a dus o ambulanță, dar l-au găsit mort în casă".

Managerul Serviciului de ambulanță Suceava susține că din cauza numărului foarte mare de angajați depistați pozitiv, activitatea serviciului de intervenție este dată peste cap, iar echipajele sunt epuizate și nu mai fac față.

Alexandru Lăzăreanu: "Am adus mașini de la Câmpulung, de la Fălticeni, de la Rădăuți, cu tot cu echipaj. De obicei, ei lucrează 12/24, 12/48, dar în momentul de față, cei valizi lucrează 12/12. Nu mai știu ce să fac! Până acum am primit niște posturi pe care o să le ocup în 2 zile. Am cerut 36 și ni s-au aprobat 20".

Situația rămâne gravă în spitalul din Suceava. Conducerea militară luptă să-l pună pe picoare, dar autoritățile sanitare locale par complet depășite de situație.

Nelu Tătaru ministrul Sănătății: "Suceava a fost o serie de nereguli între partea medicală, populație și administrație locală".

Ieri, unul dintre medicii infectăți cu Covid-19 a fost sunat de Direcția de sănătate publică pentru a fi chemat la serviciu, chiar dacă acum 3 zile a fost reconfirmat pozitiv. Medicul a înregistrat discuția și a făcut-o publică.

Mircea Bordiniuc, medic infectat: "Este un haos total și nu înțeleg cum se poate da un document de la nivel central în care să se spună că noi ne putem întoarce la lucru în condițiile în care noi suntem pozitivi și contagioși. Am sensezatia că cei care lucrează acolo nu înțeleg felul în care această boală se transmite".

Șefa direcției de sănătate publică Suceava spune că nu are habar de o astfel de decizie luată de subalternii săi.

Manuela Trifan director DSP Suceava: "DSP nu a dat niciun fel de hârtie nimănui. A fost sunat. A făcut înregistrarea publică. Îmi pare rău eu nu am dat nicio dispoziție de acest gen. Nu am cunoștință de asemenea indicații".

Neînțelegerea pornește de la un ordin al centrului național pentru combaterea bolilor în care se arată că medicii asimptomatici se pot întoarce la muncă la 14 zile de la confirmarea bolii, fără retestare. Este o măsură disperată. Și vine în contextul în care nu avem teste suficiente, rezultatele vin greu și în spitale e nevoie de medici. Printre cei rechemati la post pot fi și bolnavi, iar prezența lor în spital nu ar face decât să întrețină focarele.

De câteva zile, personalul medical care a fost infecat este testat în corturile amplasate de armată în curtea spitalului. Secretarul de stat, Ionel Oprea, care se ocupă de reorganizarea spitalului, spune că în acest moment în unitate funcționează 3 aparate PCR care pot analiza 300 de teste pe zi.

Ionel Oprea, Secretar de Stat: "Am avut cu mai multe echipe am avut antrenament de echipare și dezechipare cu aceste echipe. La dezechipare sunt momente critice în care te poți contamina, infecta".

Daniel Derioiu, Manager Spital: "Nu mai așteptați de la Dumnezeu. Punem totul împreună, acționăm".

Militarii vor să-i cazeze în hoteluri și cămine pe medici pentru a-i feri de contaminare. Decizia nu este însă pe placul tuturor.

Mircea Bordiniuc, Medic Infectat: "Colegii mei își doresc să își facă treaba să fie lăsăți să lucreze dar să nu li se impună un domiciliu forțat, ceea ce este contrar drepturilor omului".

Mai mulți medici din spitalele militare au fost detașați la suceava pentru a suplini lipsa personalului infectat. Acum la spitalul județean sunt 538 de pacienți infectăți cu Covid 19. Alți 65 sunt tratați la domiciliu. La terapie intensivă sunt 20 de pacienți dintre care 7 sunt în stare gravă, intubati.