Coronavirus România LIVE UPDATE 8 aprilie. Bărbat de 46 de ani, răpus de boală, deși nu avea alte probleme de sănătate

Coronavirus România LIVE UPDATE 8 aprilie. Autoritățile anunță că în România sunt 4417 îmbolnăviri cu COVID 19 și 198 de decese.

Orice județ cu peste 100 de cazuri este considerat un mic focar și poate ajunge la fel ca Suceava dacă nu se iau măsuri, spune ministrul Sănătății.

Cele mai multe îmbolnăviri sunt în Suceava şi Bucureşti

Unul dintre pacienții răpuși de coronavirus, în vârstă de 46 de ani, nu avea alte probleme de sănătate.

La Deva, conducerea spitalului a demisionat, iar la Galați, bătrânii de la căminul unde au fost depistate mai multe cazuri de coronavirus, sună la 112, pentru că nu mai are cine să îi îngrijească.

După două zile de scăderi, numărul infecţiilor creşte din nou. Ajungem astfel la 4417 români confirmaţi cu covid 19 .

Cele mai multe îmbolnăviri sunt în Suceava şi Bucureşti. Capitala şi 9 judeţe au raportat 70% din toate cazurile la nivel naţional.

Îngrijorător este că se observă o creştere semnificativă a cazurilor grave. În urmă cu 2 săptămâni doar 16 pacienţi erau internaţi la terapie intensivă. Pe 1 aprilie numărul lor a ajuns la 57. Iar acum avem 274. Doar în ultimele 24 de ore numărul lor a crescut cu 95.

Decesul numărul 184 ne pune fata în faţă cu o realitate cruntă. Covid răpune şi oameni tineri, fără probleme de sănătate. Este cazul unui bărbat de 46 de ani din Neamţ care a revenit din Germania pe 16 martie. Zece zile mai târziu era testat pozitiv şi se interna. Au urmat două săptămâni în care s-a luptat cu boala, dar în cele din urmă organismul său a cedat.

La Cluj avem un posibil focar de infecţie la Institutul de hepatologie. Unul dintre pacienţi a murit răpus de Covid.

La Galaţi încă 7 persoane din căminul pentru vârstnici au fost diagnosticate pozitiv, numărul celor infectaţi ajungând la 36. Parchetul Galaţi a deschis dosar penal pe numele directoarei şi ea infectată alături de alţi 8 angajaţi. Numărul celor infectaţi va creşte. Au fost lucrate, numai 9 teste, din care 7 au ieşit pozitiv.

Deşi, pe hârtie, la Galaţi ar exista mai multe aparate Real Time PCR, care ajută la diagnosticarea pentru noul coronavirus, în realitate funcţionează unul singur, la Spitalul Clinic de Urgenţă, care nu poate da mai mult de 40 de rezultate pe zi.

Hunedoara este în topul judeţelor cu cele mai multe cazuri de îmbolnăviri. Conducerea spitalului judeţean, desemnat să preia cazurile grave, şi-a dat demisia din cauza neînţelegerilor cu personalul medical.

Au trecut 23 de zile de la declararea stării de urgenţă şi în judeţ încă nu se pot prelucra teste.

„Vasilică Poteca, prefect Hunedoara: A venit un aparat, el se montează, probele în continuare se efectuează la Timişoara şi Cluj.

Reporter: Cât durează de la recoltare până la rezultat?

Vasilică Poteca, prefect Hunedoara: În funcţie cum avem reactivi, 7 zile, 9 zile 3 zile."

Şi la Spitalul din Bistriţa sunt probleme. Iată ce ne-a spus o infirmieră care a acceptat să vorbească sub protecţia anonimatului.

„În saloane sunt şi cei bolnavi de coronavirus şi cei asimptomatici?

Îs amestecaţi, o hrababura totală, vin foarte târziu testele.

Dacă se face azi un test când ajunge?

Nici după 10 zile!”

Ministrul Sănătăţii a fost la Braşov, unde mocneşte un nou focar.

Nelu Tătaru, ministrul Sănătăţii: "Sunt într-o transmitere locală şi atunci pentru a limita ce s-a întâmplat la Suceava voi lua din pripă fiecare mic focar chiar şi în constituire. Am avut discuţii cu toţi managerii de spitale, precum şi cu primarii din Braşov şi Făgăraş. Am stabilit nişte linii pe care trebuie să colaboreze, am stabilit efectiv şi temerile care nu trebuie să existe."

La spitalul din Codlea sunt 9 cadre medicale infectate. Iar primăria din Făgăraş refuză să primească pacienţi Covid la spitalul din oraş, deşi guvernul a dat ordin în acest sens.