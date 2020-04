Coronavirus în lume LIVE UPDATE 8 aprilie. La nivel global decesele se apropie de 80.000

Coronavirus în lume LIVE UPDATE 8 aprilie. La nivel global, decesele provocate de noul virus se apropie de 80.000. 12.000, doar în Statele Unite, unde sunt și peste 380.000 de bolnavi.

New York-ul rămâne punctul cel mai fierbinte, dar apar indicii că Washingtonul ar putea fi următorul focar de amploare din Statele Unite.

În schimb, pentru prima oară de la începutul anului, China nu a mai raportat nici un deces provocat de COVID-19.

Coronavirus în lume LIVE UPDATE 8 aprilie

Creștere îngrijorătoare a deceselor în New York

New Yorkul a înregistrat cea mai mare creştere a deceselor de la începutul pandemiei. Bilanţul arată că, în ultimul interval de 24 de ore, aici au murit mai mulţi oameni ca în Italia sau Spania, în aceeaşi perioadă de timp. Personalul medical este deja cu nervii întinși la maximum, iar unii au ieșit în fața spitalelor pentru a protesta față de lipsa echipamentelor de protecție sau a medicamentelor.

Asistentă dintr-un spital din SUA: "Avem nevoie de materiale, avem nevoie de mai mult de un halat pe tură, vrem să nu se transmită coronavirusul de la un pacient la altul și să îl ducem acasă la familiile noastre".

Nu doar spitalele sunt într-o situaţie critică, ci şi paramedicii de pe ambulanțe.

Anthony Almojera, Departamentul de pompieri din New York: "La spitalul Brookdale, sunt aliniate 15 ambulanțe în față, așteptând să le fie preluați și triați pacienții. Aproape toți angajații acestei secții au simptome, iar cei care încă lucrăm suntem extrem de obosiți. Muncim peste 16 ore pe zi. Spitalul nu mai are paturi libere așa că ventileaza pacienții pe targă pe care ii aducem noi și ne blochează targile.

Nava-spital USS Comfort, aflată în portul Manhattan, ar fi trebuit să preia bolnavii care NU suferă de COVID19, ca să elibereze spitalele. Dar autorităţile au început să aducă şi aici persoane infectate, iar printre membrii echipajului a apărut deja o persoană pozitivă.

Un inspector general din serviciile de sănătate susține într-un raport că toate spitalele din țară duc lipsă de materiale importante, necesare pentru lupta împotriva pandemiei dar și pentru protejarea cadrelor medicale.

Dar președintele Donald Trump a respins raportul pe motiv că este în totalitate unul politic.

Donald Trump, preşedintele Statelor Unite: "E greșit. Am auzit cuvintele -inspector general-, serios? E greșit".

Statul Michigan este al treilea ca număr de cazuri confirmate de Covid 19, și în curând ar putea rămâne fără echipamente medicale.

Gretchen Whitmer, Guvernator Michigan: "Avem tot mai puține echipamente personale de protecție. Facem tot posibilul la nivel de stat să asigurăm mai mult echipament personal de protecție".

Și guvernatorul din Illinois susține că se împuținează echipamentele medicale și cere Administrației Trump să se implice mai mult.

J.B. Pritzker Guvernator Illinois: "Țineți cont că acest lucru nu este așa de simplu ca plasarea unei comenzi și apoi aștepți să îți fie adusă la ușă după câteva zile".

Dar liderul de la Casă Albă consideră că echipa sa face treabă bună.

Donald Trump: "Unele state sunt foarte mulțumite, chiar guvernatorul Pritzker din Illinois este mulțumit. Desigur, poate că nu e mulțumit când vorbește cu presa, dar e mulțumit".

Între timp, alte state americane, cum este California, au donat sute de ventilatoare Fondului Național de Rezervă, pentru New York și alte state cu probleme.

Gavin Newsom Guvernator California: "Dorim să oferim nu doar gânduri bune și rugăciuni, ci și o mână de ajutor cu aceste ventilatoare".

În altă ordine de idei, în aceste momente de cumpănă, fiecare ajutor este prețios. Organizația caritabilă a actorului Sean Penn a contribuit la instituirea unui centru de testare drive-in în Malibu, Los Angeles.

Sean Penn: "Primeşti mesaje care te întreabă "dacă eşti ocupat" şi tu răspunzi "sunt pe teren". E ciudat să consideri oraşul tău câmp de luptă. Am mai trecut prin calamităţi naturale, incendii, dar acum e cu totul diferit".

Guvernatorul statului New York a anunțat că ordinul de carantină va fi prelungit până pe 29 aprilie.

Andrew Cuomo, Guvernator NY: "Acesta este un inamic pe care l-am subestimat de la bun început. Și am plătit un preț scump. Și se pare că numărul victimelor pare a începe să scadă. 'Da, s-a terminat!' Nu, nu s-a terminat. Și în alte locuri au făcut aceeași greșeală".

Celebrul doctor Anthony Fauci este de părere că viața sub regulile de distanțare socială va continuă o bună perioadă de timp.

Anthony Fauci: "Dacă revenirea la normal înseamnă să acționăm ca și cum nu ar fi fost problema coronavirusului, nu cred că acest lucru se va întâmpla până când nu vom fi în situația în care vom putea proteja complet populația".

În ciuda avertismentelor lansate de autorităţi, mii de oameni au ieşit la vot în statul Wisconsin, unde au fost organizate alegeri primare pentru democraţi, care trebuie să aleagă între Joe Biden şi Bernie Sanders în cursa pentru Casa Albă.

Scrutinul a avut loc deși guvernatorului s-a opus, într-un stat care are deja peste 1.500 de cazuri confirmate cu noul coronavirus.

Situația în Europa. Boris Johnson rămâne la terapie intensivă

Premierul britanic Boris Johnson rămâne la terapie intensivă, dar starea lui este stabilă, potrivit unor oficiali de la Londra.

În ultimele ore i s-a administrat oxigen, iar omologii săi din toată lumea l-au încurajat. Vestea rea este că, la ultimul bilanț pe 24 de ore, în Regat au murit 758 de oameni.

Și Franța rămâne pe o curbă ascendentă de îmbolnăviri și a adoptat noi restricții.

Iar în Spania, după mai multe zile de scădere continuă, numărul morților a crescut din nou, până la 743 de decese în ultimele 24 de ore.

Dominic Raab, Ministrul britanic de Externe: "Ştiu un singur lucru despre acest prim-ministru: e un luptător şi se va întoarce în scurt timp la cârmă, ca să ne conducă prin această criză".

Potrivit ultimelor informaţii oficiale, premierul britanic Boris Johnson e în stare stabilă, la secţia de terapie intensivă a unul spital londonez. Primeşte tratamentul obişnuit cu oxigen, iar locţiitorul său la conducerea guvernului britanic, ministrul de externe Dominic Raab, spune că Boris Johnson respiră fără aparate.

Dominic Raab: "Nu a avut nevoie nici de ventilaţie mecanică, nici de mască de oxigen. Rămâne într-o stare bună şi, potrivit practicilor medicale, evoluţia sa e monitorizată îndeaproape la Terapie Intensivă".

Johnson a fost mutat luni seară la Terapie Intensivă, la 10 zile de când a fost confirmat cu noul coronavirus. Specialiştii spun că starea de sănătate a premierului nu era chiar bună, dacă a fost dus la ATI.

Ellie Cannon medic la un spital din Marea Britanie: "Să fii la terapie intensivă e cel mai serios tratament pe care îl poți primi. Terapia intensivă este pentru cei mai bolnavi pacienți. Nu ești dus la terapie intensivă ca măsură de precauție, ci pentru că medicii sunt cu adevărat îngrijorați de starea ta".

Mulţi dintre pacienţi au depăşit faza critică mai repede. În secţia de terapie intensivă a unui spital din sudul Angliei, Alan şi-a revenit după 8 zile de chin.

Alan Hunt, pacientu cu COVID-19: "E foarte uşor, e atât de uşor să iei virusul, dar nu poţi scăpa de el odată ce-l ai şi mi-a afectat ambii plămâni... cred că sunt pe cale să se vindece, chiar dacă-mi mai pierd uneori respirăţia fără să fac nimic".

Bărbatul speră să fie mutat zilele următoare în altă aripă a spitalului.

Alan Hunt: "Nu știu cum am luat virusul. Nu am fost nicăieri, nu am călătorit în străinătate. Acest lucru trebuie să vă dea de gândit pentru că trebuie să fiți foarte atenți cum vă izolați".

Cadrele medicale care lucrează la Terapie Intensivă sunt considerate elitele spitalelor britanice, dar chiar şi aici, presiunea este uriaşă şi lasă urme.

Ami Curtis, asistentă medicală, Spitalul Royal Bournemouth: "Am astm şi e înfricoşător, avem o datorie către pacienţii noştri şi sunt oarecum împărţită între a avea grijă de propria mea siguranţă, dar sunt şi asistentă, aşa că e înfricoşător. Aş minţi dacă aş spune că nu mi-e frică".

Pentru pacienţii salvaţi din ghearele morţii, însă, medicii şi asistentele sunt cei care le-au oferit încă o şansă la viaţă.

Linda New, pacient cu COVID-19: "Este foarte greu, am vrut doar să trec cu bine pentru copiii mei, fără oamenii ăştia nu aş fi reuşit, au fost foarte, foarte capabili".

Franţa rămâne statul european cu cel mai mare număr de decese şi de cazuri noi de la o zi la altă.

Într-o nouă încercare de a reduce contactele dintre oameni, autoritățile din Paris au interzis și joggingul pe timp de zi.

Uneori, nici măcar miniștrii de resort nu dau dovadă de disciplină. În Nouă Zeelandă, ministrul sănătății, David Clark, a spus despre sine că este un "idiot" după ce și-a dus familia la plajă, cu mașana, la o distanță de 20 de kilometri de domiciliu. Și-a oferit demisia, dar își va păstra postul pentru că țara este în plină criză a pandemiei de coronavirus.

Tot din Nouă zeelandă vine însă și o veste bună. Șefa guvernului a dat asigurări că Iepurașul de Paște nu este vizat de restricțiile de circulație.

Jacinda Ardern, prim-ministru: "Veți fi încântați să aflați că Iepurașul și Zana Măseluță sunt considerați angajați într-un domeniu esențial și continuă să lucreze”.