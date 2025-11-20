Primele trenuri modernizate din PNRR intră în circulație. Cum arată și pe ce rute vor circula

20-11-2025 | 08:25
Cu zeci de trenuri anulate, rute închise și întârzieri zilnice responsabilii din transporturi anunță totuși o nouă scumpire a biletelor.

 

autor
Florentina Bălășoiu

Potrivit legii, tarifele urmează să crească în funcție de rata anuală a inflației, pentru toți operatorii feroviari. CFR Călători promite însă că lucrurile se vor îmbunătăți. Se bazează pe banii din PNRR investiți, și că vor intra în circulație primele trenuri modernizate.

Femeie: „De fiecare dată cu întârziere de cel puțin 30 de minute dacă nu o oră. Este dezastruos 100 de lei biletul Galați -București”.

Iar de la jumătatea lunii viitoare, vom da în plus încă 10%.

Traian Preoteasa, director CFR Călători: „Cu planul nou de mers se indexează cu rata inflației, la jumătate lunii decembrie”.

Până atunci, oficialii încep să scoată pe traseu primele trenuri modernizate cu bani din PNRR.

Este prima reacție a acestor tineri pasionați de tot ce înseamnă infrastructura feroviară, veniți special în gară să vadă ramele.

Tineri: „Vagonul este construit la standarde europene doar că noi avem o durată mare de parcurs - scaunele devin inconfortabile după un drum de 3 - 4 ore”.

Astfel de vagoane - 139 la număr și încă 50 de locomotive ar urma să fie legate de trenuri InterCity, pe rute precum București – Brașov, București – Iași, București – Constanța și București – Galați.

Până acum au fost livrate cam 40 la sută dintre ele și sunt mari semne de întrebare dacă reparațiile vor fi gata la timp, astfel încât să nu pierdem fondurile europene.

Corespondent PRO TV: „Cu întârzieri tot mai dese și rute anulate pentru că nu erau profitabile - românii renunță să mai călătorească pe calea ferată. În primul semestru din acest an, au călătorit cu trenul în jur de 32,5 milioane de pasageri, în scădere cu 7 la sută față de aceeași perioadă a anului trecut. Și distanțele parcurse de români sunt mai mici - acestea au scăzut cu 9 procente, semn că oamenii nu mai folosesc trenul pe distanțe lungi”.

Și este de înțeles, de vreme ce o călătorie de la Curtea de Argeș în București se face în 3 ore și jumătate - față de o oră și jumătate cu mașina pe autostradă.

Continuă „reforma bugetară” la CFR Călători. Urmează a treia scumpire din 2025
Stiri actuale
Continuă „reforma bugetară” la CFR Călători. Urmează a treia scumpire din 2025

CFR Călători anunuță că din decembrie are loc o nouă scumpire a biletelor de tren, a treia din 2025. Statisticile arat că călătoriile cu trenul au înregistrat cele mai mari scumpiri din economie.

Ilie Bolojan: O parte din companiile de stat, care înregistrează pierderi, trebuie lichidate. CFR Marfă, printre propuneri
Stiri Politice
Ilie Bolojan: O parte din companiile de stat, care înregistrează pierderi, trebuie lichidate. CFR Marfă, printre propuneri

Ilie Bolojan afirmă că Guvernul propune lichidarea unora dintre companiile de stat care înregistrează în mod constant pierderi şi care reprezintă ”o gaură neagră” în care se pierd bani publici.

Ambasadorul Indiei în România a rămas blocat pe Valea Prahovei după ce trenul CFR în care se afla s-a stricat
Stiri Sociale
Ambasadorul Indiei în România a rămas blocat pe Valea Prahovei după ce trenul CFR în care se afla s-a stricat

Ambasadorul Indiei în România a rămas blocat pe Valea Prahovei după ce trenul CFR Călători cu care mergea la Brașov s-a defectat, în apropiere de Sinaia. Diplomatul a ajuns în cele din urmă la destinație cu aproape 2 ore și jumătate întârziere.  

Un bărbat a fost accidentat mortal de un tren lângă staţia CFR Leordeni. Un echipaj SMURD a intervenit de urgență
Stiri actuale
Un bărbat a fost accidentat mortal de un tren lângă staţia CFR Leordeni. Un echipaj SMURD a intervenit de urgență

Un bărbat a fost accidentat mortal de un tren, duminică, în apropierea staţiei CFR Leordeni, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Argeş.

CFR SA alocă peste 50 de milioane lei pentru modernizarea liniei Dărmănești-Vicșani. Peridoada lucrărilor, 80 de luni
Stiri actuale
CFR SA alocă peste 50 de milioane lei pentru modernizarea liniei Dărmănești-Vicșani. Peridoada lucrărilor, 80 de luni

Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA alocă până la 50,3 milioane lei pentru proiectarea și execuția lucrărilor aferente obiectivului de investiții „Reabilitarea liniei de cale ferată Dărmăneşti - Vicșani - Frontieră”, lotul al doilea.

Reforma administrației, nou blocaj în coaliție. Bolojan cere economii, PSD refuză orice tăiere din salarii și sporuri
Stiri Politice
Reforma administrației, nou blocaj în coaliție. Bolojan cere economii, PSD refuză orice tăiere din salarii și sporuri

Proiectul pensiilor magistraților este gata. A spus-o miercuri premierul Ilie Bolojan, într-un interviu pentru știrileprotv.ro. Între timp, apar contre în coaliție pe tema reformei din administrație.

 

Tragerea la sorți pentru Cupa Mondială. Posibilii adversari ai României în barajul care ne-ar putea duce la turneul final
Stiri Sport
Tragerea la sorți pentru Cupa Mondială. Posibilii adversari ai României în barajul care ne-ar putea duce la turneul final

Echipa națională a României își află astăzi, după ora 14:00, adversarele din play-off-ul pentru Cupa Mondială din 2026. Semifinala este programată pe 26 martie, iar o posibilă finală pe 31 martie.

 

Încă 3 miliarde lei pentru a încheia anul fără datorii. Șeful CNAS: „Fără măsurile fiscale, Fondul se prăbuşea în septembrie”
Stiri actuale
Încă 3 miliarde lei pentru a încheia anul fără datorii. Șeful CNAS: „Fără măsurile fiscale, Fondul se prăbuşea în septembrie”

Şeful Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Horaţiu Moldovan, afirmă că, pentru a încheia anul fără datorii, instituţia pe care o conduce are nevoie de trei miliarde de lei.

